Alerta roja en el Atlético de Madrid: Luis Enrique prepara una ofensiva millonaria por uno de sus líderes

El Atlético de Madrid podría enfrentarse este verano a uno de los movimientos más delicados de su plantilla. El crecimiento de Marc Pubill no ha pasado desapercibido y el PSG ya prepara una operación de gran impacto para intentar llevárselo.

Marc Pubill, la gran explosión del Atlético

La temporada de Marc Pubill ha sido una de las grandes noticias positivas para el Atlético de Madrid. El joven defensor catalán llegó inicialmente como lateral derecho, pero su evolución táctica y futbolística le ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema de Diego Simeone.

El cambio de posición hacia el centro de la defensa ha transformado completamente su rendimiento. Allí ha encontrado el escenario perfecto para explotar sus mejores cualidades: contundencia física, velocidad al corte, capacidad para anticipar y una enorme seguridad en el juego aéreo. Además, ha demostrado una madurez competitiva poco habitual para un futbolista de apenas 22 años.

Dentro del Metropolitano consideran que Pubill representa el presente y el futuro de la defensa rojiblanca. Su adaptación a partidos de máxima exigencia ha sido inmediata y su crecimiento durante la temporada ha llamado la atención de varios gigantes europeos. El futbolista se ha ganado rápidamente la confianza del cuerpo técnico y también de la afición. Su regularidad y personalidad le han convertido en uno de los nombres propios del proyecto rojiblanco, especialmente en una temporada donde el equipo necesitaba encontrar nuevos líderes defensivos.

Luis Enrique lo quiere como prioridad absoluta

El interés más fuerte llega desde París. El Paris Saint-Germain F.C. ha colocado a Marc Pubill entre sus grandes objetivos para reforzar la defensa y el principal impulsor de la operación sería Luis Enrique.

El técnico español considera que el perfil del jugador encaja perfectamente en el proyecto del PSG. Busca un defensor moderno, agresivo, rápido y con capacidad para sacar el balón jugado desde atrás. Pubill reúne todas esas características y además ofrece un enorme margen de crecimiento a medio y largo plazo.

En Francia aseguran que el club parisino estaría dispuesto a actuar con rapidez para adelantarse a otros equipos interesados. La cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 80 millones de euros, no asusta al PSG, que considera la operación como una inversión estratégica para el futuro de su plantilla. La dirección deportiva del conjunto francés cree que el valor del jugador seguirá aumentando en los próximos años si mantiene esta progresión. Por eso, el objetivo es cerrar el movimiento antes de que la competencia europea crezca todavía más.

⚔️ ♥️🤍



El club en los próximos meses blindará a Don Marc Pubill.



Presente y futuro del Atlético de Madrid. pic.twitter.com/D1YZ0Sj2Cl — EmilioJuarez (@EmilioJuarez96) May 7, 2026

El Atlético teme perder a una pieza clave

En el Atlético de Madrid saben perfectamente que el verano será complicado. Aunque el club no tiene intención de vender a Marc Pubill, también es consciente de que una ofensiva económica de ese nivel puede cambiar completamente el escenario.

La política rojiblanca pasa por proteger a sus jugadores importantes, pero las cláusulas de rescisión limitan el margen de maniobra cuando aparecen gigantes financieros como el PSG. Además, el futbolista también tendrá que valorar su futuro deportivo y personal en las próximas semanas.

En el Metropolitano creen que Pubill todavía tiene mucho recorrido dentro del equipo de Simeone y consideran que quedarse en Madrid podría favorecer su desarrollo. Sin embargo, la posibilidad de formar parte de un proyecto europeo tan ambicioso como el del PSG también resulta difícil de ignorar. El desenlace de la operación dependerá de muchos factores, pero en el Atlético existe una sensación clara: el interés del PSG va muy en serio. Y cuando Luis Enrique convierte a un jugador en prioridad, el mercado suele empezar a moverse rápidamente.