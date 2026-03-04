Carlo Ancelotti quiere incorporar a una leyenda del Barça a la Selección de Brasil

La Selección de Brasil ya prepara el próximo Copa Mundial de la FIFA, pero los planes del técnico Carlo Ancelotti han sufrido un golpe importante. La grave lesión de Rodrygo Goes ha obligado a replantear el proyecto deportivo, y entre las alternativas aparece el nombre de Neymar, exjugador del FC Barcelona.

Brasil prepara el Mundial con un contratiempo inesperado

El Mundial está cada vez más cerca y todas las selecciones nacionales comienzan a ajustar sus planes. La preparación del torneo más importante del fútbol mundial exige tener una plantilla equilibrada, jugadores en buen estado físico y una idea clara de juego. En el caso de la selección de Brasil, el proceso está liderado por Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más experimentados del fútbol europeo. El técnico italiano asumió el reto de dirigir a la “canarinha” con el objetivo de devolver a Brasil a lo más alto del fútbol internacional.

Sin embargo, el camino hacia el Mundial ha sufrido un obstáculo importante. Rodrygo Goes, uno de los futbolistas más importantes del ataque brasileño y estrella del Real Madrid, ha sufrido una grave lesión. El delantero brasileño padece una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo en su pierna derecha. Se trata de una de las lesiones más temidas en el fútbol profesional, con un tiempo de recuperación largo que puede superar los seis o siete meses.

Esto significa que Rodrygo no solo se perderá lo que resta de temporada en el Real Madrid, sino también el Mundial con la selección brasileña. La noticia ha sido un duro golpe para el jugador y para el equipo nacional, que contaba con su talento ofensivo para afrontar la gran cita internacional.

Ancelotti busca soluciones y aparece el nombre de Neymar

Ante esta situación, Carlo Ancelotti ha comenzado a analizar alternativas para reforzar el ataque de Brasil. La ausencia de Rodrygo obliga al seleccionador a replantear parte de su plan táctico y buscar jugadores capaces de asumir responsabilidades en los partidos más exigentes. Entre las opciones que se manejan aparece un nombre muy conocido en el fútbol mundial: Neymar. El delantero brasileño, que fue una de las grandes estrellas del FC Barcelona durante su etapa en LaLiga, podría regresar a la selección en un momento clave.

Neymar es una figura histórica del fútbol brasileño. Su capacidad para desequilibrar partidos, generar juego ofensivo y liderar al equipo en momentos complicados lo convierten en un perfil que Ancelotti valora seriamente.

Según diversas informaciones, el técnico italiano estaría considerando su regreso para los próximos compromisos internacionales, entre ellos los encuentros frente a Selección de Francia y Selección de Croacia. Estos partidos servirían como pruebas importantes antes del Mundial y permitirían evaluar si Neymar puede volver a ser una pieza relevante en el proyecto de Brasil.

Un liderazgo que Brasil podría necesitar

La posible vuelta de Neymar a la selección brasileña no solo tendría impacto deportivo, sino también emocional. Se trata de uno de los futbolistas más influyentes de la última generación del fútbol brasileño, con experiencia en grandes torneos internacionales.

Durante su etapa en el FC Barcelona, Neymar formó parte de uno de los ataques más recordados del fútbol europeo. Su talento y creatividad marcaron una época en LaLiga y en la Champions League, convirtiéndolo en una figura global del deporte. Ahora, en un contexto diferente y con la ausencia de Rodrygo, su figura vuelve a aparecer como una posible solución para Brasil. Ancelotti sabe que el Mundial exige experiencia, liderazgo y jugadores capaces de decidir partidos en momentos clave.

La decisión final dependerá del estado físico del futbolista y del rendimiento que pueda mostrar en los próximos meses. Pero lo que parece claro es que Brasil necesita reaccionar ante la baja de Rodrygo.