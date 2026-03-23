Carlos Alcaraz, enfadado, pierde en Miami y estalla: “Quiero irme a casa”

Carlos Alcaraz cayó en el Masters 1000 de Miami ante Sebastian Korda y dejó una imagen poco habitual. El tenista español mostró su frustración y evidenció un desgaste físico y mental.

Un partido que deja más que una derrota

La derrota de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami no fue una más. El murciano, uno de los grandes referentes del tenis mundial, cayó ante Sebastian Korda en un partido exigente que terminó con un marcador ajustado, pero con sensaciones muy distintas.

Desde los primeros compases del encuentro, Alcaraz no se encontró cómodo sobre la pista. El ritmo de juego, las condiciones del torneo y la exigencia acumulada en las últimas semanas empezaron a pasar factura.

En el segundo set, las señales fueron claras. Su lenguaje corporal, sus gestos y su forma de moverse reflejaban algo más que cansancio físico. Había desgaste mental. En un circuito tan exigente como el ATP, donde cada partido requiere el máximo nivel, cualquier bajón se nota. A pesar de todo, Alcaraz sacó su carácter competitivo y logró forzar el partido. Ganó el segundo set y mantuvo viva la pelea, pero en el tercero no pudo sostener el ritmo. El resultado final dejó al español fuera del torneo, pero lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió durante el partido.

“No puedo más”: el momento que lo cambia todo

El momento más impactante llegó en pleno partido. Carlos Alcaraz, visiblemente frustrado, se dirigió a su banquillo y dejó una frase que resume su estado: “No puedo más, me quiero ir a casa”.

No es habitual ver a Alcaraz en esa situación. Su imagen suele estar asociada a energía, ambición y competitividad constante. Pero en Miami se vio otra cara: la del desgaste acumulado. El tenista llegó a reconocer que, en ese momento, su objetivo era simplemente competir como pudiera y tratar de sacar adelante el partido. Aun así, su reacción demuestra el nivel de exigencia al que está sometido.

Además, el propio Alcaraz explicó después del encuentro que sus rivales juegan contra él sin presión, lo que añade una dificultad extra. En el circuito ATP, enfrentarse a uno de los mejores del mundo convierte cada partido en un reto diferente. Esta combinación de factores, fatiga, presión y exigencia. terminó por explotar en ese instante que ya ha dado la vuelta al mundo del tenis.

🙁 "¡No puedo más! Me quiero ir a casa..."



El sufrimiento de Alcaraz. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/ONxEbPGOSP — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 22, 2026

Parar para volver más fuerte

Tras la derrota, Carlos Alcaraz no buscó excusas. Su mensaje fue claro: necesita parar. El tenista español ha decidido tomarse unos días de descanso para desconectar y recuperar energía.

El objetivo es sencillo, pero clave en el alto nivel: resetear. Alejarse de la competición, volver a su entorno y recuperar tanto el físico como la mente. En un calendario tan exigente como el del tenis profesional, estos parones son fundamentales. Alcaraz quiere volver a disfrutar dentro de la pista. Y para eso, necesita recuperar sensaciones. Su plan pasa por pasar tiempo con su familia y amigos antes de retomar los entrenamientos.

La siguiente parada será la gira de tierra batida, una superficie donde el español ha demostrado su mejor versión. Torneos como Montecarlo, Madrid o Roland Garros aparecen en el horizonte.

Pese a la derrota en Miami, el mensaje es optimista. Alcaraz sabe que este tipo de momentos también forman parte del camino. Y que, a veces, dar un paso atrás es necesario para volver a dar dos hacia adelante. El talento sigue ahí. Solo necesita recuperar energía.