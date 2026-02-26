Cristiano Ronaldo compra el Almería con una inversión millonaria

Cristiano Ronaldo da un nuevo paso en su carrera empresarial y adquiere el 25 % de la UD Almería. El club, tercero en la Liga Hypermotion, suma al astro portugués como inversor estratégico a través de CR7 Sports Investments.

De estrella mundial a inversor en el fútbol español

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia, pero esta vez lejos del terreno de juego. El delantero portugués, actualmente en el Al-Nassr, ha anunciado la compra del 25 % de la UD Almería, equipo que compite en la Liga Hypermotion y que ocupa la tercera posición en la tabla.

La operación se ha realizado a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 SA, el entramado empresarial con el que el cinco veces Balón de Oro gestiona sus negocios e inversiones. Aunque no han trascendido cifras oficiales sobre la inversión millonaria, el movimiento confirma el interés de Cristiano Ronaldo por ampliar su presencia en la propiedad de clubes de fútbol profesional.

El propio futbolista explicó en un comunicado que su ambición va más allá de seguir compitiendo en el césped. Tras su etapa histórica en el Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos de LaLiga y Champions League, Ronaldo conoce de primera mano el ecosistema del fútbol español. Ahora regresa, pero desde los despachos.

🚨🔴⚪️ OFFICIAL: Cristiano Ronaldo buys 25% of Spanish side Almeria.



Deal completed with second division side currently owned by Saudi investment group. pic.twitter.com/qG8Dbcd0vY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026

Un impulso estratégico para la UD Almería

La llegada de Cristiano Ronaldo supone un impulso mediático y estratégico para la UD Almería. El club andaluz, que lucha por el ascenso en la Liga Hypermotion, gana visibilidad internacional gracias a la figura del astro portugués. El presidente del Almería, Mohamed Al Khereiji, celebró la operación destacando que Cristiano entiende el mercado español y el potencial del proyecto. La entidad busca consolidar su crecimiento deportivo y fortalecer su estructura, tanto en el primer equipo como en la cantera.

La inversión no solo tiene impacto en lo económico, sino también en la imagen del club. Contar con el nombre de Cristiano Ronaldo vinculado al proyecto puede atraer patrocinadores, reforzar la marca y abrir puertas en el mercado internacional. En un contexto donde la Segunda División española exige estabilidad financiera y planificación deportiva, este movimiento puede marcar un antes y un después.

Además, el futbolista ha subrayado su compromiso a largo plazo. No se trata de una operación puntual, sino de una apuesta estratégica por el desarrollo del club en el fútbol profesional. La experiencia acumulada en competiciones como la Champions League y su conocimiento del mercado europeo aportan un valor añadido al proyecto rojiblanco.

El imperio empresarial de Cristiano Ronaldo sigue creciendo

La compra del 25 % del Almería se suma a un imperio empresarial que no deja de expandirse. Cristiano Ronaldo ha diversificado sus inversiones en sectores como el inmobiliario, la hostelería y el fitness, y ahora refuerza su presencia en la propiedad deportiva.

Su figura trasciende el fútbol. Con millones de seguidores en redes sociales y una marca global consolidada, cualquier movimiento genera repercusión internacional. En este caso, la operación en la Liga Hypermotion coloca al Almería en el foco mediático más allá de España.

El paso del portugués hacia la propiedad de clubes refleja una tendencia creciente entre exfutbolistas y estrellas en activo: invertir en equipos como parte de su legado en el deporte. Mientras continúa compitiendo en Arabia Saudí con el Al-Nassr, Ronaldo ya construye su futuro fuera del campo.

El fútbol español suma así a uno de sus mayores iconos en una nueva faceta. La UD Almería gana un socio estratégico de peso y la Liga Hypermotion añade un ingrediente más a una temporada ya de por sí exigente.