El Arsenal aprovecha la crisis del PSG y va con todo a por la estrella de Luis Enrique

El mercado de fichajes se agita tras la última derrota del PSG en la Ligue 1. El Arsenal, atento a la crisis interna y a la situación de Ousmane Dembélé, prepara una ofensiva que puede sacudir la Premier League.

Tensión en París, oportunidad en Londres

La derrota del Paris Saint-Germain ante el Rennes no fue solo un tropiezo más en la Ligue 1. Fue el detonante de un malestar que ya se venía gestando en el vestuario del Parque de los Príncipes. Las cámaras captaron la reacción de Ousmane Dembélé, visiblemente frustrado tras el resultado, y el eco mediático no tardó en multiplicarse.

El técnico Luis Enrique intentó rebajar la tensión apelando al trabajo colectivo y a la necesidad de mantener la calma en plena temporada. Pero en los despachos europeos nadie ignora que cuando una estrella muestra incomodidad, el mercado de fichajes se activa.

Ahí entra en escena el Arsenal FC. En Londres consideran que la inestabilidad del PSG puede abrir una ventana inesperada. El club inglés, firme candidato en la Premier League y con ambición renovada en la Champions League, busca ese futbolista diferencial que eleve definitivamente el techo competitivo del proyecto.

Dembélé, de 28 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Once goles y siete asistencias en la presente campaña respaldan su impacto ofensivo. Su polivalencia, capaz de actuar como extremo, mediapunta o falso nueve, es precisamente lo que más seduce en el Emirates Stadium.

El plan de Arteta para dar el salto definitivo

El entrenador Mikel Arteta quiere añadir imprevisibilidad a su sistema. El Arsenal ha demostrado solidez y regularidad en la Premier League, pero en los grandes escenarios europeos ha echado en falta ese jugador capaz de romper partidos por sí solo.

Dembélé representa ese perfil. Velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y una madurez táctica que ha evolucionado notablemente desde sus primeras etapas profesionales. En Londres valoran que haya dejado atrás la irregularidad para convertirse en un referente competitivo.

El contrato del atacante con el PSG se extiende hasta 2028, lo que convierte cualquier operación en compleja y costosa. Sin embargo, el Arsenal entiende que las dinámicas internas influyen. Si el malestar del jugador persiste y el proyecto parisino entra en fase de reconstrucción, una oferta potente podría abrir la negociación.

🚨 Arsenal are monitoring the situation of PSG star Ousmane Dembélé amid fresh signs of tension in Paris following a public exchange with manager Luis Enrique.



The Ballon d’Or winner was substituted in the first half of the Champions League clash against Monaco and the 28-year… pic.twitter.com/R5eIfyibRn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 18, 2026

En la Premier League son conscientes de que el movimiento tendría un impacto global. Arrebatarle al PSG a una de sus estrellas no solo reforzaría al Arsenal, sino que enviaría un mensaje claro al continente: los Gunners están listos para competir por todo.

Una operación estratégica con impacto europeo

El Arsenal sabe que no será fácil. El PSG no tiene urgencia económica y sigue siendo un gigante en la Champions League. Pero el mercado de fichajes moderno no solo se rige por contratos, sino por estados de ánimo y proyectos deportivos.

En el Emirates Stadium no quieren precipitarse. La estrategia pasa por esperar, analizar la evolución del vestuario parisino y preparar una propuesta que combine ambición deportiva y músculo financiero. La Premier League ofrece un escaparate competitivo y una intensidad que puede seducir al internacional francés.

Para el PSG, perder a Dembélé supondría un golpe sensible en plena transición. Para el Arsenal, sería el fichaje que consolide su aspiración de dominar Inglaterra y pelear con autoridad en Europa.