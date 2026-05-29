El Atlético de Madrid se harta del Barça y responde con una sorprendente "oferta" por Lamine Yamal

El nombre de Julián Álvarez está en boca de todos. Los rumores sobre su posible fichaje al Barça no paran de crecer. Han salido muchas informaciones del fichaje del argentino al FC Barcelona por una gran millonada. El Atlético de Madrid ha salido para hablar y calentar aún más el ambiente entre Atletico de Madrid y Barça.

El Atlético responde con mucho humor

Durante las últimas horas, numerosos medios y cuentas especializadas en fichajes comenzaron a hablar de una supuesta ofensiva del Barça para intentar fichar a Julián Álvarez. La información corrió rápidamente por redes sociales y como suele ocurrir en estos casos, aparecieron rumores de todo tipo. Fue entonces cuando el Atlético decidió intervenir, pero en lugar de emitir un comunicado serio o desmentir directamente las informaciones, optó por responder con ironía.

El club madrileño publicó una supuesta oferta dirigida al Barça para fichar a Lamine Yamal. Una propuesta formada por entradas para un concierto, una suscripción a un periódico y una bolsa de pipas. Todo acompañado del famoso "Here we go" que suele utilizar Fabrizio Romano.

El mensaje escondía un dardo al Barça

Aunque la publicación fue claramente humorística, muchos entendieron rápidamente que detrás existía un mensaje bastante claro. El Atlético quiso poner el foco en la cantidad de rumores que aparecen cada día relacionados con fichajes imposibles o negociaciones que nunca llegan a producirse y para reforzar esa idea, acompañó la publicación con una reflexión muy directa.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

El club recordó que vivimos en una época donde las imágenes pueden manipularse fácilmente y donde muchas veces se da por cierta información que nunca ha sido confirmada. Además, utilizaron imágenes relacionadas con jugadores como Lamine Yamal, Pedri o Raphinha para reforzar el tono de la campaña. Una manera de responder que sorprendió incluso a muchos aficionados rojiblancos, porque no es habitual que un club utilice el humor de una forma tan evidente para contestar a rumores de mercado.

El caso Julián Álvarez sigue abierto

Más allá de la broma, la realidad es que el futuro de Julián Álvarez sigue generando muchas incógnitas. El delantero argentino continúa siendo uno de los jugadores más importantes del Atlético y dentro del club no tienen ninguna intención de facilitar una salida.

Por eso cualquier equipo interesado tendría que presentar una propuesta realmente importante para abrir una negociación seria. Mientras tanto, los rumores siguen apareciendo prácticamente cada día.

Desde el club consideran que muchas informaciones se están difundiendo sin una base sólida detrás. Aun así, el mercado de fichajes es imprevisible y nadie se atreve a descartar completamente ningún escenario.

Lo único seguro es que la publicación del Atlético ha conseguido exactamente lo que buscaba: llamar la atención. Ahora habrá que ver qué ocurre con Julián Álvarez durante las próximas semanas, pero mientras tanto, el Atlético ya ha dejado una de las publicaciones más comentadas del verano.