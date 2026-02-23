El Benfica estalla contra la UEFA por la sanción a Prestianni en el caso Vinícius

La Champions League vive una nueva polémica que trasciende lo deportivo y pone en el centro del debate la gestión de la UEFA, el Benfica y la acusación de supuestos comportamientos racistas en el fútbol europeo. El club portugués ha reaccionado con contundencia tras la sanción provisional impuesta a Gianluca Prestianni, señalando su oposición a la decisión y anunciando un recurso oficial ante el máximo organismo del fútbol europeo.

La sanción a Prestianni que encendió la polémica

La UEFA anunció este lunes la suspensión provisional por un partido de Gianluca Prestianni, extremo argentino del Benfica, después de ser acusado de hacer un presunto insulto racista al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior durante el partido de ida de los play-offs de la Champions League.

El incidente, ocurrido el pasado 17 de febrero en el Estádio da Luz, generó una interrupción de alrededor de diez minutos cuando Vinícius denunció públicamente que Prestianni le había llamado “mono”, lo que llevó a detener momentáneamente el juego y activar el protocolo antirracismo de UEFA.

🚨 UEFA statement on Prestianni case.



“Following the appointment of a UEFA Ethics and Disciplinary Inspector (EDI) to investigate allegations of discriminatory behaviour during the UEFA Champions League 2025/2026 Knock-out Play-off match between SL Benfica and Real Madrid CF on… pic.twitter.com/H1ISOHv2iw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

UEFA decidió aplicar una sanción provisional, basada en una presunta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario relacionado con conductas discriminatorias, lo que deja al jugador fuera de la vuelta de esta eliminatoria en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la decisión es preliminar y forma parte de una investigación más amplia que sigue en curso, por lo que la sanción definitiva podría ser más severa o no consolidarse según los resultados del proceso.

Benfica responde con firmeza y anuncia apelación

Lejos de aceptar la medida sin más, el Benfica publicó un comunicado oficial en el que lamenta profundamente la sanción y anuncia que recurrirá la decisión ante la UEFA.

El club lisboeta argumenta que la sanción llega antes de que concluya la investigación y considera que esta medida provisional es injusta, llegando incluso a afirmar que se trata de una decisión que priva al equipo de un futbolista clave en una fase decisiva de la Champions League.

A pesar de que la apelación parece poco probable que tenga efecto antes del partido de vuelta, el Benfica ha querido dejar claro que defenderá la inocencia del jugador y su postura en el proceso. De hecho, diversos medios señalan incluso que el club contempla llevar a Prestianni con la expedición a Madrid, a pesar de que la sanción lo inhabilita para jugar. Este gesto podría interpretarse como una señal de fuerza en un contexto altamente tenso entre ambas entidades.

🚨💣 BREAKING: Gianluca Prestianni is set to travel with Benfica next week for their Champions League second leg against Real Madrid at the Santiago Bernabéu Stadium.



Despite the tense atmosphere expected in Madrid, the young Argentine is prepared to face the challenge.



Benfica… pic.twitter.com/cnhtDZ3m95 — MatchDay Central (@MatchDCentral) February 20, 2026

El trasfondo del caso y las implicaciones en el fútbol europeo

El llamado caso Prestianni-Vinícius ha puesto de manifiesto la sensibilidad y la complejidad de abordar episodios de presunta discriminación en los grandes escenarios deportivos. El propio Vinícius contó con apoyo de compañeros y figuras mediáticas que calificaron el incidente como racista y pidieron medidas ejemplares por parte de UEFA. Desde la perspectiva disciplinaria, UEFA ha optado por la suspensión provisional mientras recopila evidencia y declara haber actuado de acuerdo con sus procedimientos éticos y de disciplina.

Por otro lado, la reacción del Benfica subraya una resistencia institucional ante lo que el club considera una sanción prematura. Aunque el organismo europeo insiste en que la decisión no prejuzga el resultado final de la investigación, el ambiente ya se ha visto marcado por la controversia, con voces en ambos lados defendiendo sus posiciones con firmeza.

Lo que está claro es que este caso no solo afecta al rendimiento deportivo de Benfica en la eliminatoria con el Real Madrid, sino que abre un debate más amplio sobre cómo se manejan y sancionan los casos de discriminación en el fútbol europeo. La apelación del club portugués promete mantener este caso en el centro de la atención mediática en los próximos días, especialmente si la UEFA emite una resolución definitiva tras concluir su investigación disciplinaria.