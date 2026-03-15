El duro castigo a Álvaro Morata que ha sorprendido a todos

Álvaro Morata ha recibido una noticia inesperada que ha sacudido su temporada. El delantero español no formará parte de la convocatoria para el próximo Mundial, una decisión que ha generado debate entre los aficionados.

Morata recibe una noticia muy difícil

El mundo del fútbol está lleno de momentos de gloria, pero también de decisiones complicadas. En esta ocasión, el protagonista es Álvaro Morata, uno de los delanteros más conocidos del fútbol español en los últimos años. El atacante ha recibido una noticia que nadie esperaba: se queda fuera del Mundial con la selección española. La decisión ha sido tomada por el seleccionador Luis de la Fuente, que ha tenido que elegir a los jugadores que formarán parte de la lista definitiva para la gran cita internacional.

Morata había sido un habitual en las convocatorias de la selección española durante los últimos años. Su experiencia, su trabajo en el campo y su capacidad para aparecer en momentos importantes lo habían convertido en un futbolista recurrente dentro del equipo nacional. Sin embargo, la competencia en el ataque de España es cada vez mayor. En la actualidad hay varios delanteros que están atravesando un gran momento de forma, lo que ha complicado todavía más la elección del seleccionador.

Finalmente, el nombre de Álvaro Morata no aparece entre los elegidos, una decisión que ha sorprendido a muchos seguidores del fútbol español.

Álvaro Morata tenía una función en la España de Luis de la Fuente. Y esa función, si se mantiene, esa de partirse la cara para que brillen los Lamine o los Nico Williams, Borja Iglesias debe ser el elegido. A un gol de ser el Zarra. Jugador de culto en este Celta #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/IyAxccsDDw — Jonay Amaro (@AmaroJonay) March 6, 2026

El límite de jugadores también influye

La decisión de dejar fuera a Morata también está relacionada con la normativa de la FIFA para el Mundial. El organismo internacional establece que cada selección puede convocar un máximo de 26 jugadores para el torneo.

Durante las últimas semanas existía la posibilidad de ampliar ese número hasta 30 futbolistas, algo que habría permitido a varios jugadores más formar parte de la lista definitiva. En ese escenario, Morata todavía mantenía algunas esperanzas de poder entrar en la convocatoria. Sin embargo, finalmente esa ampliación no se ha aprobado para este campeonato. La FIFA ha mantenido el límite en 26 jugadores, lo que ha obligado a las selecciones a realizar recortes importantes en sus listas.

Esta situación ha perjudicado directamente a Morata, que se ha quedado fuera de la convocatoria definitiva de España para el Mundial. Algunas informaciones señalan que esta ampliación podría aplicarse en futuros torneos, pero en esta edición el reglamento se mantiene sin cambios.

Un momento complicado también en su club

La situación del delantero también se complica por su momento deportivo en su club. Morata milita actualmente en el Como, donde no está viviendo su etapa más brillante.

El futbolista no ha conseguido encontrar su mejor versión en los últimos partidos. Su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado y eso también ha influido en la percepción general sobre su estado de forma. En el fútbol de élite, el rendimiento reciente suele tener mucho peso a la hora de tomar decisiones importantes. Por eso, el hecho de no estar destacando especialmente en su club ha jugado en su contra.

A pesar de este duro golpe, Morata sigue siendo un jugador con una larga trayectoria en el fútbol europeo. A lo largo de su carrera ha pasado por equipos importantes y ha sido protagonista en muchos momentos con la selección española. Ahora el delantero tendrá que centrarse en recuperar su mejor nivel con el Como y demostrar que todavía puede competir al máximo nivel. En el fútbol, las oportunidades siempre vuelven para quienes siguen trabajando.