El fichaje de Julián Álvarez se complica para el Barça: aparece un rival inesperado

El mercado de fichajes comienza a agitarse en el fútbol europeo y uno de los nombres que vuelve a estar en el centro de la conversación es el de Julián Álvarez. El delantero argentino del Atlético de Madrid interesa al FC Barcelona, pero la operación podría complicarse más de lo esperado.

Julián Álvarez, el delantero que gusta al Barça

El FC Barcelona sigue trabajando en la planificación de su plantilla para las próximas temporadas. Uno de los objetivos del club azulgrana es reforzar su ataque con un delantero de primer nivel que pueda marcar una época en el equipo.

En ese contexto aparece el nombre de Julián Álvarez. El atacante argentino del Atlético de Madrid lleva tiempo en la agenda del Barça gracias a su perfil futbolístico. Su movilidad, su capacidad para presionar, su facilidad para asociarse con los compañeros y su olfato goleador lo convierten en un delantero muy completo.

Dentro del club azulgrana consideran que el futbolista podría encajar perfectamente en el estilo del equipo. Además, su edad y su experiencia en competiciones importantes como la Champions League lo convierten en una opción muy atractiva para liderar el ataque del Barça en el futuro.

El argentino también cuenta con un gran reconocimiento en el fútbol europeo tras sus actuaciones en distintos equipos y con la selección argentina. Todo eso ha provocado que su nombre sea uno de los más mencionados cuando se habla de posibles fichajes para el Barcelona. Sin embargo, fichar a Julián Álvarez no será sencillo.

El Atlético de Madrid no piensa regalar a su estrella

El Atlético de Madrid tiene muy clara su postura respecto al futuro del delantero. En el club rojiblanco consideran que Julián Álvarez es una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo y no facilitarán su salida fácilmente.

Por ese motivo, la directiva colchonera ha fijado un precio elevado para cualquier equipo que quiera negociar por el futbolista. Diversas informaciones sitúan la cifra mínima de salida alrededor de los 100 millones de euros.

El club madrileño entiende que el delantero tiene un enorme valor en el mercado internacional. Su edad, su rendimiento en el fútbol europeo y su crecimiento constante lo convierten en uno de los atacantes más cotizados del momento.

Para el Barcelona, una operación de ese nivel económico supone un reto importante. El club sigue trabajando para equilibrar sus cuentas y cualquier fichaje de gran dimensión debe analizarse cuidadosamente. A pesar de ello, el interés azulgrana sigue existiendo, ya que dentro del club creen que Julián Álvarez podría convertirse en un jugador clave en el futuro del equipo.

🚨🇦🇷 BREAKING: Paris Saint-Germain are showing strong interest in Julián Álvarez and are reportedly ready to make a huge offer for the striker.



PSG are prepared to go big in order to secure his signature.



(Diario AS) pic.twitter.com/M0lVXujPqb — MatchDay Central (@MatchDCentral) February 27, 2026

El PSG entra en escena y complica la operación

En los últimos días ha aparecido un nuevo protagonista en esta historia que podría cambiar completamente el panorama del fichaje. Se trata del Paris Saint-Germain.

El club francés ha mostrado interés en el delantero argentino y podría entrar con fuerza en la carrera por su fichaje. Según varias informaciones, el entrenador Luis Enrique habría señalado a Julián Álvarez como uno de los jugadores que le gustaría incorporar para reforzar su ataque.

El gran problema para el Barcelona es el poder económico del PSG. El club parisino no tendría demasiadas dificultades para afrontar una operación cercana a los 100 millones de euros, algo que le da ventaja en este tipo de negociaciones.

Esta situación podría provocar una auténtica batalla en el mercado de fichajes. Mientras tanto, Julián Álvarez sigue centrado en el final de temporada con el Atlético de Madrid, aunque su nombre promete ser uno de los grandes protagonistas del próximo verano. El Barça sigue atento a la situación, pero sabe que la operación se ha complicado más de lo esperado.