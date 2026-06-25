El futbolista Lucas Trejo pide ayuda urgente para encontrar a su mujer e hijos por los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El futbolista argentino ha pedido ayuda públicamente para localizar a su mujer e hijos, con quienes perdió el contacto después de los terremotos que han sacudido Venezuela.

Un llamamiento marcado por la incertidumbre

La preocupación se ha apoderado de Lucas Trejo desde que los fuertes terremotos registrados en Venezuela provocaron el derrumbe del edificio en el que, según explicó el propio jugador, se encontraba su familia. A través de sus redes sociales, el defensa argentino hizo un llamamiento urgente para intentar localizar a su esposa, Yanina Maranella, y a sus dos hijos, Aarón y Ainhoa.

En su publicación, el futbolista compartió una fotografía familiar junto a los nombres de sus seres queridos con la esperanza de que cualquier persona que pudiera haberlos visto aportara información. Su mensaje se difundió rápidamente y recibió el apoyo de aficionados, compañeros de profesión y clubes, que no tardaron en compartir la petición para ampliar su alcance.

Trejo se encontraba concentrado con el Club Sport Marítimo de La Guaira, donde milita actualmente, para disputar el encuentro de la copa nacional frente al Deportivo Miranda Fútbol Club. Sin embargo, la tragedia cambió por completo sus prioridades y desde ese momento toda su atención está centrada en encontrar a su familia.

La Guaira, una de las zonas más afectadas

Los fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 han provocado una enorme destrucción en distintas regiones de Venezuela. En La Guaira, una de las zonas más afectadas, varios edificios se vinieron abajo y los equipos de rescate continúan buscando supervivientes mientras avanzan las labores de emergencia.

A los dos terremotos les siguieron numerosas réplicas, una situación que ha complicado el trabajo de los equipos de rescate y ha obligado a reforzar las medidas de seguridad en las zonas más afectadas. Mientras continúan las labores entre los escombros, el número de víctimas y personas afectadas sigue aumentando con el paso de las horas.

Mientras los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros, Lucas Trejo no pierde la esperanza de volver a abrazar a su mujer y a sus hijos. Su historia refleja el drama que están viviendo miles de familias en Venezuela, que continúan esperando noticias de sus seres queridos después de unos terremotos que han dejado una profunda huella en el país.