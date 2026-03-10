El futuro de Bernardo Silva se calienta: varios clubes luchan por su fichaje

El futuro de Bernardo Silva parece cada vez más lejos del Manchester City. Con su contrato llegando a su final, varios clubes europeos ya se preparan para intentar fichar al internacional portugués.

Un ciclo que parece llegar a su final en el Manchester City

En el fútbol moderno, pocas historias duran para siempre. Y todo indica que la etapa de Bernardo Silva en el Manchester City está cerca de terminar. El centrocampista portugués, uno de los jugadores más importantes en el proyecto de Pep Guardiola, podría vivir su última temporada con el conjunto inglés.

Según distintas informaciones, el jugador finaliza contrato con el club este año y su salida en el próximo mercado de fichajes de verano parece cada vez más probable. Después de varios años siendo una pieza clave en el sistema del Manchester City, el futbolista estaría valorando iniciar una nueva etapa en su carrera.

Bernardo Silva ha sido uno de los jugadores más fiables para Guardiola durante las últimas temporadas. Su inteligencia táctica, su capacidad para asociarse y su calidad técnica lo han convertido en un futbolista indispensable dentro del esquema del entrenador catalán. Ya sea jugando como mediapunta, interior o incluso en banda, el portugués siempre ha respondido con un alto nivel competitivo. A sus 31 años, Bernardo Silva sigue siendo considerado un jugador de primer nivel en el fútbol internacional. Su experiencia en la Premier League y en competiciones como la Champions League lo convierten en una oportunidad muy atractiva para muchos clubes que buscan talento contrastado.

El Atlético de Madrid aparece como uno de los interesados

Ante la posibilidad de que Bernardo Silva cambie de equipo, varios clubes europeos han empezado a mostrar interés por el futbolista. Entre ellos aparece el Atlético de Madrid, que sigue atento a cualquier movimiento en el mercado de fichajes.

El conjunto dirigido por Diego Simeone busca reforzar su plantilla con jugadores de calidad que puedan aportar creatividad y experiencia en la zona ofensiva. En ese contexto, el perfil de Bernardo Silva encaja perfectamente con lo que el Atlético de Madrid necesita. En el Metropolitano valoran especialmente la versatilidad del futbolista portugués. Su capacidad para generar juego, su movilidad en el ataque y su experiencia en partidos de alto nivel lo convierten en un jugador muy atractivo para el proyecto rojiblanco.

Además, el Atlético de Madrid lleva tiempo buscando futbolistas capaces de marcar diferencias en el último tercio del campo. Bernardo Silva podría aportar precisamente ese talento ofensivo que muchas veces resulta decisivo en competiciones como La Liga o la Champions League. Sin embargo, el club madrileño no estará solo en la carrera por su fichaje.

🚨 Atlético Madrid are among several clubs monitoring the situation of Bernardo Silva, who is expected to become a free agent this summer. 🇵🇹



The Manchester City midfielder could agree a pre-contract with a non-Premier League club before the end of the season, attracting growing… pic.twitter.com/JDWena0e0Z — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 9, 2026

Una batalla entre clubes por el talento portugués

La calidad de Bernardo Silva hace que su nombre aparezca en la agenda de varios equipos importantes del fútbol europeo. Cuando un futbolista con su experiencia queda libre o cambia de rumbo, el interés suele multiplicarse rápidamente. Además del Atlético de Madrid, otros clubes de grandes ligas siguen de cerca la situación del jugador. Equipos de la Premier League, de La Liga e incluso de otras competiciones europeas podrían intentar convencer al portugués para que se sume a sus proyectos deportivos.

El propio jugador todavía no ha hecho pública su decisión final. Todo apunta a que Bernardo Silva analizará cuidadosamente las opciones que tenga sobre la mesa antes de elegir su próximo destino. A esta altura de su carrera, el futbolista busca un proyecto competitivo que le permita seguir luchando por títulos importantes.

Mientras tanto, el Manchester City continúa centrado en el tramo final de la temporada, con el objetivo de competir al máximo nivel en todas las competiciones. Pep Guardiola sigue contando con Bernardo Silva como una pieza clave dentro del equipo.