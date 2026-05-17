El futuro de Pep Guardiola ya está decidido y su respuesta sorprende a todos

Cada vez que Pep Guardiola habla sobre su futuro, el fútbol europeo se detiene un momento y es lógico. No estamos hablando de un entrenador cualquiera, sino de alguien que ha marcado una época tanto en el FC Barcelona como en el Manchester City FC. Por eso, en cuanto aparecen dudas alrededor de su continuidad, empiezan los rumores, las especulaciones y las teorías. Pero esta vez Guardiola ha querido ser más claro que nunca y, sinceramente, dio la sensación de estar bastante cansado de tener que responder siempre lo mismo.

Guardiola no quiere más ruido alrededor del City

El técnico catalán sabe perfectamente que el Manchester City atraviesa un momento delicado. Después de tantos años ganándolo casi todo, esta temporada el equipo ha dejado más dudas de lo habitual y eso inevitablemente ha provocado preguntas sobre un posible final de ciclo.

Además, Guardiola lleva muchísimo tiempo viviendo bajo una presión constante. Da la sensación de que en Inglaterra ya no basta con competir o ganar títulos. Con él siempre se exige absolutamente todo.

Por eso sorprendió el tono de su última respuesta cuando volvió a ser preguntado sobre su futuro. Fue seco, directo y sin ganas de entrar en debates. "Tengo contrato con el Manchester y no pienso hablar más del tema". Y la verdad es que se le notó agotado de escuchar continuamente rumores sobre una posible salida. A veces parece que el fútbol tiene demasiada prisa por cerrar etapas incluso cuando todavía siguen funcionando.

“My last Wembley visit? No way! No way, I have one more year contract!” 👀



Pep Guardiola shut down talk of this being his final trip to Wembley as Manchester City manager, insisting he still has one more year left at City 💬🔵 pic.twitter.com/WbjI606ltb — BeanymanSports (@BeanymanSports) May 15, 2026

Las señales que hacen pensar en un posible cambio

Eso sí, aunque Guardiola quiera cortar el tema, es imposible que las dudas desaparezcan del todo. Porque alrededor del City empiezan a producirse pequeños movimientos que inevitablemente llaman la atención.

Uno de los más comentados ha sido la salida de Lorenzo Buenaventura, uno de los hombres más cercanos a Pep durante toda su carrera. No era simplemente un miembro más del cuerpo técnico. Era alguien de máxima confianza. Cuando empiezan a marcharse personas tan importantes dentro de un proyecto tan largo, es normal que muchos interpreten que algo se está moviendo internamente.

Además, Guardiola tampoco ha escondido nunca que dirigir tantos años al máximo nivel desgasta muchísimo. Él mismo ha reconocido en varias ocasiones que necesita desconectar mentalmente porque la exigencia diaria termina consumiéndote.

Y luego están los rumores constantes sobre selecciones nacionales. Italia, Brasil o incluso futuros proyectos diferentes siguen apareciendo cada pocos meses alrededor de su nombre.

El City todavía no imagina una vida sin Pep

Aun así, hay una realidad muy evidente: cuesta muchísimo imaginar al Manchester City sin Guardiola. Lo que ha conseguido en Inglaterra va mucho más allá de los títulos.

Transformó completamente la mentalidad del club, cambió la manera de jugar y convirtió al City en una referencia mundial durante casi una década. Y eso no se reemplaza fácilmente.

Además, incluso en temporadas donde el equipo no parece tan dominante, sigue compitiendo por absolutamente todo. Hace poco volvió a levantar otro título tras ganar al Chelsea FC en la FA Cup y eso demuestra que el hambre competitiva sigue intacta.

Probablemente Guardiola terminará marchándose algún día. Eso es inevitable. Pero viendo cómo habla, cómo se sigue enfadando en los partidos y cómo continúa viviendo cada detalle con intensidad, cuesta pensar que haya perdido realmente la energía para seguir.