El gran sueño de Neymar vuelve a estar en peligro tras conocerse su estado físico

Brasil vuelve a contener la respiración por Neymar. Cuando parecía que el delantero estaba listo para afrontar uno de los retos más importantes de los últimos años, las alarmas se han disparado otra vez por un nuevo problema físico. El atacante del Santos FC no pudo entrenarse con normalidad en la concentración de Brasil y tuvo que someterse a nuevas pruebas médicas. Y ahora la gran pregunta es inevitable: ¿llegará realmente al Mundial en condiciones?

Neymar vuelve a preocupar justo antes del Mundial

La escena ya llamó muchísimo la atención desde el primer momento. Neymar llegó a la concentración de Brasil en helicóptero y poco después se confirmó que no participaría en el entrenamiento del equipo. La Conferación de Brasil emitió rápidamente un comunicado anunciando nuevas pruebas médicas y eso aumentó todavía más la preocupación alrededor del futbolista brasileño.

Con el paso de las horas se conocieron más detalles. Los médicos detectaron una lesión muscular en la pantorrilla y aunque inicialmente se habló de algo menor, finalmente el tiempo estimado de recuperación se sitúa entre dos y tres semanas. Una noticia complicada teniendo en cuenta que el Mundial ya está a punto de comenzar. Especialmente porque Neymar venía de varios problemas físicos durante el último mes.

El sueño del Mundial vuelve a llenarse de dudas

Dentro de Brasil la situación de Neymar se vive casi como un asunto nacional, porque más allá del jugador, sigue siendo el gran símbolo futbolístico del país. Por eso la convocatoria de Carlo Ancelotti fue celebrada como una auténtica noticia histórica hace apenas unos días.

Muchos aficionados sentían que este Mundial podía representar una última gran oportunidad para Neymar con la selección y ahora todo vuelve a llenarse de incertidumbre.

🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a new injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed.



Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/MiqUtspbFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

El propio jugador intentó transmitir tranquilidad hace poco tiempo. Incluso llegó a bromear diciendo que su pierna estaba “perfecta”, pero la realidad terminó siendo bastante distinta y ahora mismo nadie puede asegurar si llegará realmente preparado para el debut contra Marruecos. Aunque dentro del cuerpo técnico todavía mantienen cierta esperanza. Ancelotti sabe perfectamente lo importante que es Neymar para el grupo.

Brasil ya prepara alternativas por si Neymar no llega

Mientras Neymar sigue recuperándose, Brasil empieza también a pensar en escenarios alternativos. Porque el tiempo corre muy rápido y el cuerpo técnico no quiere asumir riesgos innecesarios. Afortunadamente para Ancelotti, la selección brasileña sigue teniendo muchísimo talento ofensivo. Futbolistas como Vinícius Júnior, Raphinha o Endrick aparecen como piezas importantes para asumir protagonismo si Neymar no puede jugar desde el inicio, ero nadie engaña a nadie dentro de Brasil.

La presencia de Neymar cambia completamente el nivel emocional y futbolístico del equipo, porque incluso lejos de su mejor versión física, sigue siendo un jugador capaz de decidir partidos importantes. Por eso preocupa tanto esta situación y por eso el país entero está pendiente cada día de su evolución.

Ahora mismo la prioridad absoluta es recuperarse a tiempo para el Mundial. Ese torneo que Neymar lleva muchísimo tiempo esperando y que puede marcar uno de los capítulos más importantes de toda su carrera.