El Inter Miami negocia con un ex madridista para acompañar a Lionel Messi
Un movimiento en el mercado podría cambiar el equilibrio del equipo en la próxima temporada
El Inter Miami mueve ficha en el mercado de fichajes. Casemiro aparece como el gran objetivo para reforzar el equipo de Messi.
Un proyecto que sigue creciendo alrededor de Messi
El Inter Miami CF no se conforma. Desde la llegada de Lionel Messi, el club estadounidense ha dado un salto de calidad enorme, tanto a nivel deportivo como mediático. Ahora, el objetivo es claro: rodear al argentino de jugadores con experiencia y nivel competitivo para seguir creciendo en la MLS.
En este contexto, la dirección del club, con David Beckham como una de las figuras clave en la gestión, trabaja en nuevos refuerzos. La idea es mantener un equilibrio entre talento ofensivo y solidez defensiva, algo que consideran fundamental para competir por títulos. Tras la retirada de Sergio Busquets, el equipo ha perdido una pieza clave en el centro del campo. Por ello, encontrar un sustituto de garantías se ha convertido en una prioridad absoluta.
Casemiro, el elegido para reforzar el centro del campo
El gran nombre que ha aparecido en la agenda del Inter Miami es el de Casemiro. El centrocampista brasileño, con pasado en el Real Madrid y actualmente en el Manchester United, es visto como el perfil ideal para reforzar la medular del equipo.
Según diversas informaciones, el club estadounidense ya habría iniciado conversaciones con el jugador e incluso habría presentado una primera propuesta. Casemiro, de 34 años, valora seriamente la opción de dar el salto a Estados Unidos, atraído por el proyecto deportivo y por el estilo de vida que ofrece la ciudad de Miami.
Su experiencia, su capacidad defensiva y su liderazgo lo convierten en un jugador perfecto para equilibrar un equipo que cuenta con mucho talento ofensivo. La posibilidad de compartir vestuario con Messi también es un factor que suma en la operación. Sin embargo, no será una negociación sencilla. El jugador tiene contrato en vigor y también maneja ofertas de otros mercados, como Europa o Arabia Saudí, lo que podría complicar su llegada.
🚨🇺🇸 Inter Miami keep working on Casemiro deal as priority target for the midfield, as revealed in March.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026
The Brazilian remains in talks with Inter Miami, tempted by this option among all proposals.
🎥➕ https://t.co/nrui1KzICE pic.twitter.com/xGXjRpq96j
Una operación condicionada por el mercado
El futuro de Casemiro dependerá en gran medida de las condiciones económicas. El Inter Miami está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero deberá competir con propuestas muy potentes desde otros destinos.
Aun así, el proyecto deportivo juega un papel importante. La oportunidad de formar parte de un equipo liderado por Messi y de competir en un entorno en crecimiento como la MLS puede resultar atractiva para el brasileño en esta etapa de su carrera.
El club estadounidense quiere dar un paso más. No se trata solo de tener estrellas, sino de construir un equipo sólido y competitivo. La posible llegada de Casemiro encajaría perfectamente en esa idea. Por ahora, las conversaciones están en marcha. El mercado de verano será clave para definir el futuro de esta operación. Pero lo que está claro es que el Inter Miami no deja de mirar alto.