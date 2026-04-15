El Liverpool FC vuelve a sufrir y Hugo Ekitike cae lesionado

El Liverpool FC encaja un golpe durísimo en plena temporada. Hugo Ekitike sufre una grave lesión que cambia su futuro inmediato y afecta también a la selección de Francia.

Una lesión que lo cambia todo

El fútbol vuelve a demostrar su cara más cruel. Hugo Ekitike, delantero del Liverpool FC, ha sufrido una grave lesión en uno de los momentos más importantes de su carrera. El jugador francés cayó lesionado durante un partido exigente, en una acción aparentemente rutinaria que terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Todo ocurrió tras un mal apoyo en el terreno de juego. Desde el primer instante, las señales no eran positivas. El futbolista abandonó el campo en camilla, visiblemente afectado y consciente de que algo no iba bien. Las pruebas médicas posteriores confirmaron el peor de los escenarios: rotura del tendón de Aquiles.

Este tipo de lesión implica una recuperación larga y compleja, lo que automáticamente deja fuera a Ekitike para lo que resta de temporada. Pero el impacto va más allá del club.

🚨⛔️ BREAKING: Hugo Ekitike will be OUT of the 2026 World Cup, confirmed. 💔🇫🇷



Season over for Liverpool striker; sources close to the player expect Hugo to be back in 8-9 months time with Achilles tendon injury, as L’Equipé reported. pic.twitter.com/UPqlDR72hg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

Golpe para el Liverpool y para Francia

La noticia ha sacudido tanto al Liverpool como al entorno de la selección francesa. Ekitike estaba firmando una de las mejores temporadas de su carrera, con cifras que avalaban su crecimiento: goles, asistencias y un papel cada vez más relevante dentro del equipo.

En el esquema del Liverpool, su evolución había sido clave. Se había convertido en una alternativa ofensiva importante, aportando movilidad, capacidad de finalización y presencia en el área rival. Su ausencia supone un problema añadido en un momento donde cada partido es decisivo.

Pero el impacto no se queda en la Premier League. La selección de Francia también pierde a un jugador que estaba llamado a tener protagonismo en el próximo Mundial. Bajo las órdenes de Didier Deschamps, Ekitike se perfilaba como una opción real para el ataque, incluso con posibilidades de asumir un rol importante.

Su baja obliga ahora a replantear los planes. Francia pierde una pieza con proyección, justo cuando el equipo se preparaba para afrontar una de las citas más importantes del calendario internacional.

Un futuro marcado por la recuperación

Más allá de lo deportivo, el foco ahora está en la recuperación del jugador. Las lesiones de tendón de Aquiles requieren tiempo, paciencia y un proceso de rehabilitación exigente. El objetivo será volver en las mejores condiciones posibles, aunque el camino no será sencillo.

Para Ekitike, este golpe supone un parón en su progresión. A sus 22 años, se encontraba en pleno crecimiento y consolidación en la élite del fútbol europeo. La lesión interrumpe ese momento, pero también abre una nueva etapa marcada por la resiliencia.

El Liverpool, por su parte, deberá adaptarse rápidamente. El calendario no da tregua y el equipo necesita encontrar soluciones para mantener su nivel competitivo en la Premier League y en Europa.