El motivo por el que Pep Guardiola está tan molesto en el Manchester City

La sensación alrededor del Manchester City ha cambiado muchísimo en los últimos meses. Después de años dominando Inglaterra y peleando prácticamente por todos los títulos, el ambiente dentro del club ya no parece el mismo. Y una de las imágenes que más está llamando la atención es la de Pep Guardiola, mucho más serio, incómodo y distante de lo habitual. Porque aunque el técnico siempre ha sido muy exigente, ahora da la sensación de que hay algo más detrás de su enfado.

Guardiola siente que el ciclo está llegando al final

Dentro del City empieza a asumirse algo que hace no demasiado parecía imposible: el ciclo de Pep Guardiola está mucho más cerca de terminar.

El entrenador catalán lleva muchos años sosteniendo un nivel de exigencia brutal. Ganó ligas, Champions, Mundiales de Clubes y transformó completamente la historia reciente del club inglés. Pero incluso los proyectos más exitosos terminan desgastándose con el paso del tiempo. Y esa sensación empieza a notarse también en el propio Guardiola.

En las últimas semanas se le ha visto especialmente incómodo con todo lo que rodea al equipo. Los rumores sobre su posible salida, las conversaciones internas sobre el futuro del banquillo y los cambios que se preparan en la plantilla parecen haber generado bastante tensión.

Porque una cosa está clara: Guardiola no soporta perder el control de las situaciones. Y ahora mismo siente que muchas decisiones importantes ya empiezan a moverse pensando en el futuro sin él.

La revolución que se prepara en el City no ayuda

Otro de los motivos que explican el malestar de Guardiola tiene que ver con los cambios profundos que prepara el club de cara a la próxima temporada.

Jugadores importantes como Bernardo Silva podrían salir este verano y también existen muchísimas dudas alrededor de futbolistas como Rodri, John Stones o Rúben Dias.

Y sinceramente, eso no es fácil de gestionar para un entrenador que ha construido prácticamente una familia futbolística durante tantos años.

Porque más allá del talento, Guardiola siempre ha dado muchísimo valor a la conexión emocional dentro del vestuario. Y ahora da la sensación de que ese grupo empieza a romperse poco a poco.

Además, dentro del club ya se habla abiertamente de posibles sustitutos para el banquillo. El nombre que más fuerza tiene es el de Enzo Maresca, alguien muy cercano al propio Pep y que conoce perfectamente la filosofía del City.

Pero aunque sea una transición lógica, nunca resulta cómodo ver cómo el club empieza a preparar una nueva etapa mientras tú todavía sigues ahí.

Guardiola no quiere irse dejando un equipo roto

Probablemente ahí está una de las claves de todo este asunto. Guardiola sabe que tarde o temprano su etapa terminará, pero no quiere marcharse dejando la sensación de que el equipo se cae.

Porque el técnico catalán siempre ha sido muy obsesivo con el legado. No le preocupa solo ganar. También quiere dejar estructuras sólidas y equipos capaces de competir incluso después de su salida. Y ahora mismo tiene dudas de que eso esté ocurriendo.

El desgaste físico y mental de muchos jugadores importantes, la necesidad de renovar parte de la plantilla y la presión constante de competir al máximo nivel están generando un ambiente bastante extraño dentro del City. Aun así, Guardiola sigue siendo Guardiola. Y aunque se le vea más serio o molesto, nadie dentro del club duda de que seguirá peleando hasta el último día.

Porque si algo ha demostrado durante toda su carrera es precisamente eso: puede enfadarse, discutir o mostrar frustración, pero nunca deja de competir.

Ahora falta saber si este será realmente su último año en Manchester o si todavía queda un último intento más antes de cerrar definitivamente una de las etapas más exitosas que ha vivido nunca la Premier League.