El Real Betis Balompié acelera hacia la Champions y desata la euforia verdiblanca

El sueño europeo del Betis ya no parece una ilusión lejana. El conjunto verdiblanco depende de sí mismo para regresar a la Champions League más de veinte años después y la afición empieza a creer que esta temporada puede convertirse en histórica.

El Betis ve la Champions cada vez más cerca

La noche europea dejó una noticia que ha disparado la ilusión en Sevilla. La victoria del Rayo Vallecano frente al Estrasburgo confirmó matemáticamente que España tendrá una plaza extra para la próxima edición de la Champions League, una situación que beneficia directamente al Betis.

Ese quinto puesto de LaLiga, que da acceso a la máxima competición europea, está ahora mismo en manos del equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Y lo más importante para el beticismo es que el equipo depende completamente de sí mismo para conseguirlo.

El conjunto verdiblanco afronta las últimas jornadas del campeonato con una ventaja importante sobre sus perseguidores. El margen respecto a rivales como el Celta, Getafe o Real Sociedad permite mirar el tramo final de temporada con optimismo, aunque dentro del club nadie quiere hablar todavía de objetivo cumplido. En el Benito Villamarín se respira ilusión. La posibilidad de volver a escuchar el himno de la Champions League en Heliópolis más de dos décadas después empieza a sentirse cada vez más real. Y eso ha provocado una enorme conexión emocional entre el equipo y una afición que lleva años soñando con regresar a la élite europea.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Rayo Vallecano reached the Conference League final, meaning La Liga have secured an extra UCL spot for next season.



Right now, Real Betis are 6 points ahead of Celta at 5th place. pic.twitter.com/YskFXwlRrL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 8, 2026

Anoeta aparece como una auténtica final

El próximo partido frente a la Real Sociedad puede marcar el futuro inmediato del Betis. El equipo sevillano visitará Anoeta con la posibilidad de dejar prácticamente sellado su regreso a la Champions si consigue una victoria en San Sebastián.

Aunque matemáticamente todavía no podría cerrar el objetivo este fin de semana, dentro del vestuario saben perfectamente que ganar en Anoeta supondría dar un golpe casi definitivo en la clasificación. La presión, por tanto, será enorme, pero también la motivación.

La Real Sociedad llega además en un contexto muy diferente. El conjunto donostiarra ha perdido prácticamente todas sus opciones de pelear por ese quinto puesto tras sus últimos tropiezos ligueros y afronta el encuentro con menos urgencias clasificatorias. Mientras tanto, en el Betis se percibe una mezcla de tensión e ilusión difícil de describir. Pellegrini ha conseguido construir un equipo competitivo, sólido y muy reconocible, capaz de mantener regularidad durante toda la temporada pese a las dificultades físicas y el desgaste competitivo.

La plantilla sabe que está ante una oportunidad histórica. No solo por regresar a la Champions, sino por hacerlo en una etapa donde el club parece mucho más preparado para competir al máximo nivel europeo.

🇪🇸🚨 ¡ES OFICIAL!



❗️ESPAÑA tendrá PLAZA EXTRA de CHAMPIONS LEAGUE.



❗️El Real Betis, quinto clasificado en LaLiga, dependerá de sí mismo para volver a jugar el torneo más prestigioso de clubes en Europa. 🟢🇪🇺@elchiringuitotv pic.twitter.com/LgNgJi4YWX — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) May 7, 2026

Un regreso histórico más de veinte años después

La última vez que el Betis disputó la Champions League fue en la temporada 2005-06. Aquella generación dirigida por Lorenzo Serra Ferrer logró una clasificación histórica tras firmar una campaña inolvidable en LaLiga y conquistar además la Copa del Rey.

Aquel equipo consiguió superar una exigente previa frente al Mónaco y terminó compartiendo grupo con gigantes europeos como Liverpool F.C. y Chelsea F.C.. Desde entonces, el beticismo ha esperado pacientemente una nueva oportunidad para volver a sentirse entre los grandes del continente. Ahora, veinte años después, la historia vuelve a llamar a la puerta del Villamarín. Y esta vez el contexto parece incluso más sólido. El proyecto deportivo ha ganado estabilidad, la plantilla tiene experiencia competitiva y el crecimiento institucional del club resulta evidente.

La afición verdiblanca sabe que todavía quedan pasos importantes por dar, pero también siente que algo grande está muy cerca de suceder. Porque el Betis no solo está peleando por una clasificación europea. Está luchando por recuperar un lugar que muchos consideran que merece dentro de la élite del fútbol continental.