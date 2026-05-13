¿Era penalti? El CTA da una respuesta definitiva al codazo de Eric García a Jude Bellingham

El último Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid dejó muchísimos temas de conversación. Más allá de la victoria azulgrana y del título de Liga conquistado por el equipo de Hansi Flick, una de las acciones más comentadas del partido terminó siendo una jugada dentro del área entre Eric García y Jude Bellingham. La acción provocó protestas del madridismo y también comentarios muy críticos desde el entorno blanco. Ahora, varios días después del encuentro, el CTA ya ha explicado públicamente por qué ni el árbitro ni el VAR señalaron penalti.

La jugada que encendió al madridismo

La acción ocurrió durante la segunda mitad del Clásico, cuando Jude Bellingham cayó dentro del área tras recibir un golpe en el rostro por parte de Eric García. Desde el primer momento, muchos aficionados del Real Madrid reclamaron penalti y consideraron que el defensa azulgrana había impactado claramente con el brazo en la cara del futbolista inglés.

Incluso Álvaro Arbeloa habló posteriormente en rueda de prensa sobre la jugada, mostrando sus dudas respecto a la decisión arbitral tomada durante el partido. Sin embargo, ni el colegiado Alejandro Hernández Hernández ni el VAR consideraron que la acción mereciera sanción. El juego continuó y el Barça mantuvo el control absoluto de un encuentro donde terminó proclamándose campeón de Liga frente a su máximo rival.

La polémica no tardó en explotar en redes sociales y programas deportivos, especialmente porque muchos aficionados consideraban que este tipo de acciones sí habían sido castigadas anteriormente en otros partidos de LaLiga.

📺❌ El Real Madrid reclamó penalti en esta acción de Eric García sobre Jude Bellingham. #LaCasaDeFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/MsloEmDgi1 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026

El CTA explica por qué no hubo penalti

Días después del encuentro, el Comité Técnico de Árbitros decidió analizar públicamente la jugada dentro de su habitual espacio “Tiempo de Revisión”.

El CTA respaldó completamente la decisión tomada sobre el césped por Hernández Hernández y explicó detalladamente por qué la acción no fue considerada penalti. Según el análisis arbitral, el contacto entre Eric García y Bellingham se produjo dentro de la dinámica natural del movimiento defensivo del jugador azulgrana.

El organismo arbitral insistió especialmente en tres factores que consideran fundamentales para interpretar este tipo de jugadas: intensidad, intencionalidad y consecuencias de la acción.

Desde el CTA entienden que el brazo del defensor impacta en el rostro del futbolista madridista como consecuencia del propio desplazamiento natural de la jugada y no como una acción voluntaria o claramente negligente.

Además, el Comité también explicó por qué el VAR decidió no intervenir. Según el protocolo actual, la acción era “totalmente interpretable” y no podía considerarse un error claro, obvio y manifiesto por parte del árbitro principal. Por tanto, la decisión final fue mantener el criterio inicial adoptado durante el partido y validar completamente la actuación arbitral.

❗️OFFICIAL: The Spanish refereeing committee backs the ref's decision to not call a penalty from this play.



This is considered Eric's natural dynamic movement, so that the decision taken by the on-field referee has to be respected.



There was no clear, obvious, and glaring… pic.twitter.com/9QtfhuWEJU — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 12, 2026

El debate arbitral vuelve a explotar en España

Aunque el CTA ha intentado cerrar oficialmente la polémica, el debate continúa muy vivo entre aficionados y analistas deportivos. Parte del madridismo considera que el contacto sobre Bellingham era suficiente para señalar penalti, especialmente teniendo en cuenta otros precedentes recientes dentro de LaLiga. Otros sectores, en cambio, entienden perfectamente la explicación arbitral y creen que este tipo de contactos forman parte de acciones normales dentro del fútbol moderno.

La situación vuelve a demostrar el enorme nivel de tensión y análisis que rodea siempre a cualquier Clásico entre Barça y Madrid, especialmente cuando hay títulos importantes en juego. Además, el contexto del partido aumentó todavía más la sensibilidad alrededor de cada decisión arbitral. El Barça terminó conquistando matemáticamente LaLiga ante el eterno rival en una noche históricamente muy importante para el club azulgrana.