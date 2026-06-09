España acelera para el Mundial: así prepara Luis de la Fuente el gran asalto al título

La cuenta atrás ya está en marcha. A pocos días del inicio del Mundial 2026, la selección española vive horas de máxima intensidad y concentración con un único objetivo en mente: llegar en las mejores condiciones posibles a una cita que ha disparado la ilusión de millones de aficionados.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente afronta los últimos entrenamientos con una mezcla de confianza y ambición. La conquista de la Eurocopa y el crecimiento de una generación repleta de talento han situado a España entre las principales candidatas al título. Ahora toca demostrarlo sobre el césped.

La expedición española ha completado sus últimos compromisos de preparación dejando buenas sensaciones. El triunfo ante Perú permitió al cuerpo técnico sacar conclusiones positivas y confirmar que la base del equipo parece definida para el estreno mundialista. Además, la ausencia de lesiones importantes ha sido una de las mejores noticias para un grupo que llega con la moral por las nubes.

En los entrenamientos se ha podido ver a futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams trabajando a pleno rendimiento para llegar al cien por cien a una competición que puede marcar una época para el fútbol español. La combinación de juventud, calidad y experiencia es una de las grandes fortalezas de una selección que ha enamorado por su estilo de juego durante los últimos años.

El calendario que puede marcar el camino de España

La primera parada será el próximo 15 de junio, cuando España debute frente a Cabo Verde en Atlanta. El encuentro supondrá el inicio de un camino que los aficionados esperan que termine el 19 de julio levantando el trofeo más prestigioso del fútbol mundial.

Seis días después, el 21 de junio, la selección volverá a jugar en Atlanta para medirse a Arabia Saudí en un partido que podría resultar decisivo para asegurar la clasificación a las eliminatorias.

La fase de grupos concluirá el 27 de junio con uno de los encuentros más atractivos de esta primera ronda. España se enfrentará a Uruguay en Guadalajara, un duelo que muchos consideran una auténtica prueba de fuego antes de los cruces eliminatorios.

El hecho de disputar los dos primeros encuentros en la misma ciudad permitirá a la selección minimizar desplazamientos y centrarse exclusivamente en el rendimiento deportivo, un aspecto valorado muy positivamente por el cuerpo técnico.

Una selección que vuelve a ilusionar

Más allá de los resultados, el ambiente que rodea al combinado nacional recuerda al de las grandes citas. Existe la sensación de que España llega preparada para competir contra cualquiera. La solidez de la defensa, el dominio del centro del campo y la explosividad de los jugadores ofensivos han convertido a la Roja en uno de los equipos más respetados del torneo.

La afición también juega su partido. Miles de seguidores ya han comenzado a desplazarse a Estados Unidos, México y Canadá para acompañar a una selección que aspira a conquistar su segunda estrella mundialista. La ilusión es enorme y las expectativas, también.

Ahora ya no hay margen para las pruebas. Los entrenamientos finales servirán para pulir detalles, ajustar automatismos y reforzar una idea que se repite constantemente dentro del vestuario: el Mundial está aquí y España quiere ser protagonista.

Los próximos días dictarán sentencia, pero una cosa parece clara. La Roja llega preparada para soñar a lo grande.