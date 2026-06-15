España se atasca en su estreno y deja más dudas que certezas en el Mundial

La selección española arrancó su aventura en el Mundial 2026 con un inesperado tropiezo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente no pasó del empate sin goles frente a Selección de Cabo Verde en un encuentro que dejó un sabor amargo entre los aficionados y muchas preguntas por responder de cara a los próximos compromisos.

Sobre el papel, el debut parecía ideal para comenzar con tres puntos. España llegaba como una de las selecciones señaladas para pelear por el título tras conquistar la Eurocopa y mostrar un fútbol brillante durante los últimos años. Sin embargo, el césped contó una historia muy distinta.

Desde el primer minuto, la Roja monopolizó la posesión. El balón fue español casi de manera permanente, pero la circulación resultó lenta y previsible. Cabo Verde, debutante en una Copa del Mundo, construyó un muro defensivo prácticamente infranqueable y esperó su oportunidad sin perder nunca la concentración.

La sensación de control nunca se tradujo en peligro real. España movía el balón de un lado a otro, pero encontraba muy pocos espacios entre líneas. Las llegadas existían, aunque sin la claridad necesaria para romper el marcador. La falta de profundidad y la escasa inspiración en los últimos metros terminaron convirtiéndose en el gran problema de la tarde.

Uno de los momentos más comentados fue la decisión de dejar inicialmente en el banquillo a Lamine Yamal. El joven talento ingresó en la segunda mitad junto a Nico Williams y aportó desequilibrio, velocidad y algo de imaginación a un ataque que hasta entonces había sido demasiado plano. Aun así, ni siquiera su entrada fue suficiente para encontrar el ansiado gol.

Mientras los minutos avanzaban, la ansiedad empezó a aparecer. El público esperaba una reacción contundente, pero España se fue enredando en su propio dominio estéril. Cada centro despejado y cada ocasión desperdiciada aumentaban la frustración de un equipo que llegaba a Atlanta con la obligación de mandar un mensaje al resto de aspirantes al título.

Por el contrario, Cabo Verde celebró el empate como una auténtica victoria. Para una selección que disputa su primer Mundial, sumar un punto frente a una potencia histórica supone un resultado de enorme valor y una demostración de que está preparada para competir al máximo nivel.

Tras el encuentro, Luis de la Fuente pidió tranquilidad. El técnico recordó que España alcanzó los 32 partidos consecutivos sin perder y defendió la solidez de un grupo que todavía tiene margen para crecer dentro del torneo. Sus palabras buscaron rebajar la tensión generada por un estreno muy por debajo de las expectativas.

Ahora todas las miradas apuntan al próximo compromiso frente a Selección de Arabia Saudí. Lo que antes parecía un partido para consolidar el liderato del grupo se ha convertido en una cita de máxima exigencia. España necesita una victoria para evitar complicaciones innecesarias y recuperar la confianza perdida en su debut.

Los Mundiales no suelen conceder demasiado margen de error. España aún tiene tiempo para reaccionar, pero el empate ante Cabo Verde ha servido como recordatorio de que la camiseta y el cartel de favorita no ganan partidos. El torneo apenas ha comenzado, aunque la Roja ya sabe que deberá ofrecer mucho más si quiere volver a soñar con levantar la segunda estrella.