Fermín López recibe una noticia durísima en el mejor momento de su carrera: adiós al gran sueño del Mundial

La temporada de Fermín López estaba siendo la historia perfecta. El futbolista del FC Barcelona había pasado de ser una sorpresa a convertirse en una pieza muy importante dentro del equipo. Cada partido parecía darle más confianza y más protagonismo. Además, el Mundial aparecía en el horizonte como el premio definitivo a un año espectacular. Pero cuando todo parecía salir bien, llegó el golpe más duro posible.

Una lesión inesperada que lo cambia todo

Fermín terminó tocado el partido contra el Real Betis. Durante la primera parte ya se le vio algo incómodo y finalmente no salió después del descanso. En ese momento nadie imaginaba que detrás de esas molestias se escondía una lesión tan seria. De hecho, la sensación inicial era que simplemente arrastraba cansancio o algún golpe típico del final de temporada. Pero las pruebas médicas confirmaron una noticia muy difícil para el jugador.

Fermín sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y tendrá que pasar por quirófano en los próximos días. La consecuencia es inmediata: no podrá estar en el Mundial con la selección española. Y sinceramente, duele especialmente porque llega justo cuando mejor estaba jugando desde que llegó al primer equipo del Barça. Porque hay lesiones que llegan en malos momentos, pero esta aparece justo cuando Fermín estaba en su mejor momento.

El Mundial era el gran premio a su temporada

Lo más triste de toda esta historia es que Fermín se había ganado esa oportunidad. Nadie le iba a regalar nada en la selección. Esta temporada ha sido uno de los futbolistas más importantes del Barça. No solo por los goles o las asistencias, sino por la energía que transmite cada vez que juega. Da igual el rival o el minuto del partido. Siempre juega como si fuera una final. Y eso es algo que tanto la afición como Luis de la Fuente valoraban muchísimo. Además, llegaba al Mundial en plena madurez futbolística.

🚨 Fermín López will miss the 2026 World Cup, Sport and Mundo Deportivo report. ❌



Barcelona midfielder’s surgery means he will be out for 4 up to 8 weeks. pic.twitter.com/lYsXIs0BTk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Ya no era solo el chico joven con talento. Ahora parecía un futbolista preparado para asumir responsabilidad en escenarios grandes. Después de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, este verano apuntaba a ser el momento en el que terminara de consolidarse también con la absoluta. Por eso la noticia ha dolido tanto dentro del entorno del jugador y también entre muchos aficionados del Barça y de la selección.

Ahora toca empezar otra batalla

El fútbol cambia rapidísimo. Hace apenas unos días Fermín estaba pensando en cerrar la temporada y en preparar el Mundial. Ahora mismo su único objetivo es recuperarse bien y volver cuanto antes. Y aunque perderse una competición así es un golpe enorme, también da la sensación de que Fermín tiene mentalidad suficiente para levantarse de algo así. Porque una de las cosas que mejor ha transmitido este año es precisamente eso: carácter. Nunca se ha escondido y siempre ha aprovechado las oportunidades incluso cuando parecía complicado tener minutos en el Barça.

En el club están convencidos de que volverá fuerte. Muy fuerte. Además, este tipo de lesiones hoy en día tienen tiempos de recuperación bastante controlados y el jugador es joven. Evidentemente el Mundial era un sueño enorme y seguramente le costará muchísimo ver los partidos desde casa. Pero también es verdad que, viendo el nivel que ha mostrado esta temporada, cuesta pensar que no volverá a tener más oportunidades importantes con España. Ahora mismo toca parar, operarse y recuperarse. Y aunque el golpe es duro, Fermín López ya ha demostrado durante este último año que sabe perfectamente cómo levantarse cuando nadie espera demasiado de él.