Giro inesperado en la selección: Eric García gana peso y amenaza a Huijsen

Eric García sigue en los planes de Luis de la Fuente. La Selección Española piensa en el Mundial. La competencia en defensa se intensifica.

Una ausencia puntual que no cambia nada

El último parón de selecciones dejó un detalle que llamó la atención: la ausencia de Eric García en la convocatoria. Sin embargo, lejos de generar dudas, en el entorno de la selección española transmiten tranquilidad.

El central no fue citado por unas molestias físicas leves, nada que comprometa su futuro a medio plazo. De hecho, desde el cuerpo técnico insisten en que sigue siendo una pieza importante dentro del proyecto.

Luis de la Fuente lo tiene claro. Eric García encaja en su idea de juego. Su capacidad para sacar el balón desde atrás, su lectura táctica y su experiencia en contextos exigentes lo convierten en un perfil muy valorado. En una LaLiga cada vez más competitiva, el rendimiento del central ha sido constante. Y eso no pasa desapercibido para el seleccionador. Por eso, aunque no haya estado presente en esta última lista, su nombre sigue marcado en rojo de cara a la próxima gran cita: el Mundial.

Una competencia que se vuelve más exigente

El regreso de Eric García a la dinámica de la selección no es una buena noticia para todos. Especialmente para jóvenes defensores que buscan consolidarse en el equipo. Uno de los nombres que aparece en este escenario es el de Dean Huijsen. El central ha ido ganando protagonismo en los últimos meses, pero la posible vuelta de Eric podría cambiar su situación.

La competencia en la defensa de España es cada vez mayor. Y en este tipo de decisiones, la experiencia suele marcar la diferencia. Además, el seleccionador valora mucho la fiabilidad en partidos importantes. Y ahí, Eric García parte con ventaja.

Otro factor clave es la posible pareja defensiva. El nombre de Pau Cubarsí ha ganado fuerza en las últimas convocatorias. La combinación entre juventud y experiencia podría ser la clave del nuevo proyecto defensivo. En este contexto, cada plaza cuenta. Y cada detalle puede marcar la diferencia entre estar o quedarse fuera.

🚨🇪🇸 Eric García remains key part of the Spain national team group and serious candidate for the World Cup.



“He has all the chances to be included into World Cup squad”, says de la Fuente — as Eric was only out this month due to small injury.



No other Spanish CB collected more… pic.twitter.com/9pY6PuBFlA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2026

El Mundial en el horizonte y todo por decidir

Con el Mundial cada vez más cerca, Luis de la Fuente empieza a perfilar su lista. No hay decisiones definitivas, pero sí tendencias claras. Eric García vuelve a ganar protagonismo. Su regularidad, su conocimiento del sistema y su perfil táctico lo colocan en una posición favorable.

Para Huijsen y otros defensores, el reto es evidente: mantener el nivel y aprovechar cada oportunidad. La competencia no da tregua. El seleccionador quiere un equipo equilibrado, capaz de competir al máximo nivel. Y eso implica tomar decisiones difíciles. El camino hacia el Mundial está lleno de incógnitas. Pero lo que parece claro es que el nombre de Eric García vuelve a estar en el centro del debate.