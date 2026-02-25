Giro inesperado en la selección: Neymar, fuera por orden de Carlo Ancelotti

La selección de Brasil afronta sus últimos amistosos antes del Mundial sin Neymar. Carlo Ancelotti ha decidido no convocarlo para los duelos ante Francia y Croacia, enviando un mensaje claro sobre rendimiento y continuidad.

Un aviso antes de la Copa del Mundo

En el fútbol brasileño, vestir la camiseta de la Canarinha rumbo a una Copa del Mundo no es un derecho adquirido. Es un privilegio que se renueva partido a partido. Y eso es exactamente lo que Carlo Ancelotti ha querido dejar claro con su última decisión.

El técnico italiano no incluirá a Neymar en la lista para los amistosos internacionales contra Francia y Croacia, dos pruebas de máximo nivel que servirán como ensayo general antes del Mundial. La noticia ha generado un terremoto en la actualidad de la selección brasileña, donde el nombre del ’10’ siempre ocupa el centro del debate.

La decisión no se interpreta como una ruptura definitiva, sino como un aviso. En el entorno de la CBF, la idea es reforzar el mensaje de meritocracia: nadie tiene el puesto asegurado por su trayectoria. Ancelotti, conocido por su gestión de vestuarios y su pragmatismo, apuesta por un grupo competitivo y en plena forma física. El Mundial está demasiado cerca como para asumir riesgos innecesarios.

La exigencia de regularidad y compromiso

El trasfondo de la decisión va más allá de un simple descanso. Neymar ha vivido temporadas marcadas por lesiones y altibajos. Aunque su talento es incuestionable, la continuidad ha sido su gran asignatura pendiente en los últimos años. Ancelotti quiere un equipo que llegue al Mundial con ritmo competitivo y estabilidad. El mensaje es directo: el rendimiento semanal cuenta más que el nombre en la camiseta.

La ausencia en estos amistosos ante dos potencias europeas no es menor. Francia y Croacia representan pruebas tácticas exigentes, escenarios donde el seleccionador evaluará variantes ofensivas y equilibrio defensivo. Brasil necesita llegar a la cita mundialista con automatismos consolidados.

Para Neymar, este movimiento supone un reto. No es la primera vez que enfrenta críticas, pero sí un momento especialmente sensible. A meses del Mundial, cualquier señal pública adquiere dimensión estratégica.

Un punto de inflexión en el camino al Mundial

En Brasil, el objetivo es claro: conquistar la sexta estrella. La presión es histórica y permanente. Ancelotti, acostumbrado a dirigir vestuarios repletos de estrellas, entiende que la disciplina colectiva es la base del éxito en torneos cortos como la Copa del Mundo.

La decisión de no convocar a Neymar para estos amistosos no cierra la puerta, pero sí redefine las reglas del juego. El liderazgo se construye desde la constancia, no desde la nostalgia. El entorno del jugador mantiene la calma. Neymar sigue siendo una referencia ofensiva y un símbolo del fútbol brasileño. Pero el mensaje es inequívoco: el lugar en la selección se gana en el presente.

El Giro inesperado no es solo deportivo, es simbólico. Brasil inicia la recta final hacia el Mundial con una señal de autoridad desde el banquillo. Y Neymar, por primera vez en mucho tiempo, observa desde fuera mientras el reloj avanza hacia la cita más grande del fútbol.