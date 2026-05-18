Increíble lo de Xabi Alonso: Ni el Liverpool ni el Real Madrid esperaban algo así

Durante semanas se habló muchísimo sobre el futuro de Xabi Alonso y prácticamente cada día aparecía un rumor nuevo. Pero al final la decisión ya es definitiva: el técnico español será el nuevo entrenador del Chelsea FC. Y la verdad es que muy poca gente esperaba este movimiento hace unos meses. Sobre todo porque tanto el Liverpool FC como el Real Madrid parecían tener muchas esperanzas puestas en él de cara al futuro.

El Liverpool no esperaba perder a Xabi Alonso

Dentro del Liverpool existía la sensación de que tarde o temprano Xabi Alonso terminaría regresando a Anfield. Su historia como jugador allí sigue siendo muy especial y durante mucho tiempo fue uno de los grandes favoritos para ocupar el banquillo tras la salida de Jürgen Klopp.

De hecho, el club inglés intentó seriamente convencerle hace meses. Pero Xabi decidió esperar y seguir construyendo su carrera lejos de Inglaterra durante un tiempo más. Ahora, lo que nadie imaginaba es que terminaría aterrizando en otro equipo de la Premier League y mucho menos en un rival directo como el Chelsea.

La noticia no ha sentado especialmente bien dentro de Anfield. Porque en el Liverpool daban por hecho que si algún día Xabi regresaba a Inglaterra, sería para vestir otra vez los colores reds. Finalmente no ha sido así, y eso ha generado bastante decepción dentro del entorno del club inglés.

El Chelsea apuesta fuerte por el técnico español

La llegada de Xabi Alonso también representa un movimiento muy importante para el Chelsea. El club londinense necesitaba dar un golpe sobre la mesa después de una temporada muy irregular y llena de dudas. El equipo terminó lejos de los objetivos marcados y la sensación era que hacía falta una figura capaz de devolver estabilidad al proyecto.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Por eso en Stamford Bridge han apostado por un entrenador joven, pero que ya ha demostrado muchísimo carácter y personalidad en muy poco tiempo. Su trabajo en el Bayer Leverkusen fue espectacular. No solo consiguió ganar la Bundesliga por primera vez en la historia del club, sino que además lo hizo jugando un fútbol muy reconocible y competitivo. Después también pasó por el Real Madrid, donde vivió una etapa más complicada, aunque siguió dejando detalles de entrenador con muchísimo potencial. En el Chelsea creen que puede ser el hombre perfecto para liderar una reconstrucción que lleva años intentando arrancar sin éxito.

El Real Madrid tampoco pierde de vista a Xabi

En el Real Madrid también ha sorprendido bastante la decisión de Xabi Alonso. Su etapa anterior en el banquillo blanco no salió como muchos esperaban y terminó siendo destituido después de una temporada complicada, llena de presión y resultados irregulares.

Aun así, dentro del fútbol siempre quedó la sensación de que tarde o temprano volvería a tener otra gran oportunidad en la élite. Por eso casi nadie imaginaba que su siguiente paso sería el Chelsea. Mucho menos después del desgaste que supuso su experiencia en Madrid, pero Xabi ha decidido volver a asumir un reto enorme, en uno de los clubes más exigentes e inestables del fútbol europeo actual.

Eso también demuestra bastante valentía, porque entrenar al Chelsea ahora mismo no es precisamente el camino más cómodo. Hay muchísima presión, una plantilla llena de cambios y una afición que lleva tiempo esperando resultados importantes.

Aun así, el técnico español parece convencido de que puede darle la vuelta a la situación. Después de lo que consiguió en Alemania, mucha gente cree que todavía tiene mucho recorrido como entrenador. Lo que está claro es que su llegada a Londres cambia bastante el panorama de la Premier League y deja una sensación evidente: muy pocos esperaban que Xabi Alonso terminara tomando este camino.