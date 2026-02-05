Karim Benzema rompe el silencio y desvela la verdad sobre su relación con Leo Messi

Dos leyendas del fútbol español y mundial, Karim Benzema y Leo Messi, han protagonizado algunos de los duelos más icónicos de LaLiga. Ahora, el delantero francés ha querido aclarar cómo es realmente su relación con el astro argentino.

Dos leyendas marcadas por la rivalidad… y el respeto

Hablar de Karim Benzema y Lionel Messi es hablar de una era irrepetible del fútbol. Durante más de una década, ambos lideraron a Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, elevando el clásico a una dimensión histórica. Goles, títulos, noches europeas y una rivalidad constante marcaron sus carreras.

Entre ambos suman varios Balones de Oro, innumerables títulos colectivos y un legado que trasciende camisetas y escudos. En el imaginario colectivo siempre estuvieron situados en bandos opuestos, como símbolos de una rivalidad casi irreconciliable. Sin embargo, lejos del ruido mediático y del enfrentamiento deportivo, la relación personal entre ambos ha sido muy distinta a la que muchos imaginaban.

https://www.instagram.com/p/CZGpOUcvLHE/

Durante años se especuló con una supuesta distancia o frialdad entre ellos. La realidad, según Benzema, es mucho más sencilla y humana: respeto, admiración y reconocimiento mutuo.

Benzema habla claro sobre Messi

El delantero francés ha querido zanjar cualquier debate con unas declaraciones sinceras y directas. Benzema no dudó en elogiar al futbolista argentino y dejar clara la naturaleza de su relación: “Mi relación con Messi es buena. Lo respeto y él me respeta. Es el mejor jugador de la historia. Aprecio muchísimo todo lo que ha hecho en el fútbol. Sabe muchísimo de fútbol”.

Las palabras no son casuales. Llegan desde la voz de alguien que conoce la élite desde dentro y que ha competido al máximo nivel durante años. Benzema no solo reconoce el talento de Messi, sino que lo sitúa directamente como el mejor futbolista que ha dado este deporte, una afirmación que cobra especial peso viniendo de un ganador del Balón de Oro.

🗣️ Benzema: “Mi relación con Messi es buena. Lo respeto y él me respeta. Es el mejor jugador de la historia. Aprecio muchísimo todo lo que ha hecho en el fútbol. Sabe muchísimo de fútbol. Fue uno de los primeros en felicitarme cuando gané el Balón de Oro”. pic.twitter.com/PvG1qLu49B — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) February 5, 2026

Además, el francés desveló un detalle poco conocido que refuerza esa relación de respeto: Messi fue uno de los primeros en felicitarle cuando ganó el Balón de Oro, un gesto que Benzema no ha olvidado y que considera muy significativo.

Más allá del clásico: admiración entre grandes

Estas declaraciones ayudan a desmontar el relato simplista de rivalidad personal. Benzema y Messi fueron rivales en el campo, sí, pero también profesionales conscientes del talento del otro. Ambos entienden el fútbol desde una dimensión similar: inteligencia, técnica, lectura del juego y amor por el balón.

En un deporte donde la comparación constante suele generar enfrentamientos artificiales, el testimonio de Benzema aporta una mirada distinta. No hay resentimiento, ni competencia fuera del césped. Hay admiración entre dos futbolistas que saben que han sido protagonistas de una de las épocas más brillantes del fútbol europeo.

Hoy, con sus carreras en fases distintas y lejos del foco permanente del clásico, el legado de ambos se observa con más perspectiva. Y desde esa distancia, Benzema ha querido dejar un mensaje claro: la grandeza también está en reconocer al otro.