La afición del Real Madrid explota contra Kylian Mbappé tras su mensaje: ya está señalado

El Real Madrid no solo salió muy tocado del Clásico frente al FC Barcelona por la derrota y la pérdida definitiva de LaLiga. En pleno partido, cuando el ambiente ya era muy tenso entre los aficionados blancos, una publicación de Kylian Mbappé en redes sociales terminó provocando una enorme polémica dentro del madridismo.

El mensaje de Mbappé durante el Clásico incendia las redes

La visita del Real Madrid al Camp Nou era mucho más que un simple partido. El equipo de Álvaro Arbeloa necesitaba ganar para mantener mínimas opciones de pelear por LaLiga y, sobre todo, para salvar el orgullo en uno de los momentos más delicados de toda la temporada. Sin embargo, el conjunto blanco volvió a dejar una imagen muy pobre y terminó cayendo por 2-0 ante el Barça. Mientras el madridismo intentaba digerir la derrota, apareció otro foco de polémica completamente inesperado: Kylian Mbappé.

El delantero francés, que no pudo disputar el partido por lesión y se quedó en Madrid recuperándose físicamente, publicó una historia en Instagram durante el encuentro mostrando el partido en televisión acompañado del mensaje “Hala Madrid” y un corazón blanco. Lo que en principio parecía un simple gesto de apoyo terminó generando una ola de indignación enorme entre muchos aficionados del Real Madrid. El motivo fue el momento elegido para publicar la imagen: el marcador ya reflejaba un 2-0 favorable al Barça cuando el francés subió la historia a sus redes sociales.

Muchos seguidores interpretaron el gesto como una publicación inoportuna e incluso algunos llegaron a cuestionar el nivel de compromiso emocional del futbolista con el club en un momento tan delicado.

🚨📺 Kylian Mbappé on Instagram: “Hala Madrid”. pic.twitter.com/6lGCpTeHTO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

El madridismo carga duramente contra el delantero francés

Las redes sociales explotaron apenas unos minutos después de la publicación de Mbappé. Muchos aficionados blancos comenzaron a criticar duramente al delantero francés, acusándole de falta de sensibilidad con la situación que atravesaba el equipo en pleno Clásico.

Algunos mensajes llegaron incluso mucho más lejos, utilizando términos muy duros contra el exjugador del Paris Saint-Germain F.C.. Parte del madridismo considera que el futbolista no está entendiendo todavía la dimensión emocional que supone vestir la camiseta del Real Madrid en partidos de máxima tensión.

La polémica llega además en un momento especialmente complicado para la imagen pública del delantero. En los últimos días, Mbappé ya había generado comentarios por sus apariciones fuera del entorno deportivo mientras el equipo vivía semanas muy tensas tanto dentro como fuera del vestuario.

Su ausencia en el Clásico también había provocado muchísimo debate. El atacante apuró hasta el último momento para intentar recuperarse de su lesión, llegando incluso a entrenar parcialmente con el grupo antes del partido. Finalmente, el cuerpo técnico decidió no arriesgar y el francés se quedó fuera de la convocatoria. Aun así, una parte de la afición esperaba una actitud más discreta por parte del jugador durante el partido, especialmente viendo cómo el equipo se hundía en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Mbappé empieza a convivir con la presión del madridismo

La situación refleja perfectamente el nivel de exigencia que existe alrededor del Real Madrid. En un club acostumbrado a ganar títulos constantemente, cualquier detalle termina convirtiéndose en un problema enorme cuando los resultados no acompañan.

Kylian Mbappé llegó al Madrid como la gran estrella llamada a liderar el nuevo proyecto deportivo. Precisamente por eso, la presión sobre cada uno de sus movimientos es muchísimo mayor que en cualquier otro equipo del mundo.

El madridismo esperaba muchísimo más de esta temporada y la derrota en el Clásico ha terminado de explotar todas las frustraciones acumuladas. Ahora, Mbappé ya sabe perfectamente lo que significa estar en el centro de la crítica cuando las cosas van mal en el Bernabéu.