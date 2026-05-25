La imagen de Lionel Messi que preocupa seriamente a Argentina antes del Mundial

En Argentina nadie quiere imaginarse un Mundial sin Lionel Messi. Por eso, cualquier gesto extraño del capitán genera preocupación inmediata entre los aficionados y también dentro de la selección. Y eso fue exactamente lo que ocurrió este fin de semana durante el partido del Inter Miami CF frente al Philadelphia Union. El delantero argentino encendió todas las alarmas después de retirarse con molestias musculares en el tramo final del encuentro, justo cuando falta muy poco para que arranque el Mundial.

Messi volvió a preocupar con una imagen inesperada

Todo ocurrió en los últimos minutos del partido. Messi acababa de firmar otra actuación muy destacada con dos asistencias en la victoria del Inter Miami por 6-4 cuando las cámaras captaron un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Tras lanzar una falta, el argentino se tocó rápidamente la pierna y enseguida pidió el cambio. La imagen preocupó muchísimo porque el futbolista abandonó el campo directamente hacia los vestuarios y sin apenas hablar con nadie y el miedo apareció inmediatamente.

Especialmente porque estamos hablando de un jugador que está a pocos días de afrontar otro gran reto con Argentina. A sus casi 39 años, cualquier problema físico genera todavía más atención alrededor de su figura. Porque Messi sigue siendo el gran líder de la selección argentina y aunque el equipo tiene muchísimo talento, perderlo antes del Mundial sería un golpe durísimo para todo el país.

En Argentina contienen la respiración antes de conocer más detalles

La realidad es que todavía no existe un parte médico definitivo sobre el estado físico de Messi y eso mantiene cierta incertidumbre dentro del entorno argentino. Después del encuentro, el entrenador del Inter Miami intentó lanzar un mensaje bastante tranquilo. Explicó que el futbolista estaba cansado, que el campo estaba pesado y que decidieron no arriesgar más de la cuenta viendo el calendario que se viene encima.

Leo Messi assisted two goals vs. Philadelphia Union before grabbing the back of his leg and asking to be subbed off.



Argentina's World Cup campaign starts in 23 days 😬 pic.twitter.com/tfJX0XGTVy — B/R Football (@brfootball) May 25, 2026

Unas palabras que rebajaron un poco la preocupación inicial, pero aun así, en Argentina siguen muy pendientes de cualquier novedad. El Mundial está prácticamente a la vuelta de la esquina y además todavía existe mucho debate alrededor de la presencia de Messi en esta Copa del Mundo. El propio futbolista nunca terminó de confirmar de manera rotunda si jugaría este torneo. Por eso esta situación ha generado todavía más nervios entre los aficionados argentinos.

Scaloni espera noticias mientras Argentina sueña con otro Mundial

El seleccionador Lionel Scaloni todavía no ha hecho oficial la lista definitiva para el Mundial, pero evidentemente nadie duda de que Messi estará presente si físicamente se encuentra en condiciones.

Argentina debutará en el Mundial el próximo 16 de junio y dentro del grupo existe mucha ilusión por volver a pelear por el título. Especialmente después de todo lo que logró esta generación durante los últimos años, pero también saben perfectamente que el estado físico de Messi será clave. No solo por lo que aporta dentro del campo. También por el impacto emocional que tiene sobre sus compañeros y sobre todo un país que sigue viendo en él a su gran referencia futbolística.

Por ahora el optimismo sigue siendo moderado. Todo apunta a que las molestias no serían graves y que la sustitución llegó más por precaución que por una lesión importante.