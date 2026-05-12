La prelista que incendia España: Luis de la Fuente tiene a dos cracks prácticamente descartados

La selección española ya empieza a preparar el próximo Mundial y, aunque la prelista oficial todavía no se ha hecho pública completamente, las primeras informaciones ya han provocado un enorme terremoto dentro del fútbol español. Las decisiones de Luis de la Fuente están generando muchísimo debate y hay dos nombres especialmente importantes que ahora mismo aparecen prácticamente fuera de la gran cita internacional.

Carvajal y Morata, fuera de los planes de Luis de la Fuente

Las pistas ofrecidas por Luis de la Fuente durante los últimos días ya dejaban entrever que habría decisiones difíciles dentro de la convocatoria de España para el Mundial. Sin embargo, pocos imaginaban que dos futbolistas tan importantes como Dani Carvajal y Álvaro Morata quedarían prácticamente descartados.

Según distintas informaciones, ninguno de los dos aparece en la prelista de 55 jugadores enviada por la RFEF a la FIFA. Y eso cambia completamente el escenario para ambos futbolistas.

La normativa actual establece que cualquier jugador que no figure en esa preconvocatoria ya no podrá ser inscrito posteriormente ni siquiera en caso de lesión de otro compañero. Es decir, la puerta mundialista quedaría completamente cerrada para ellos.

La noticia ha generado muchísima sorpresa porque tanto Carvajal como Morata fueron piezas importantes durante la conquista de la Eurocopa 2024. Además, ambos forman parte del grupo de veteranos con más peso dentro del vestuario de la selección española. Especialmente llamativo resulta el caso de Morata, uno de los delanteros con más internacionalidades de la historia reciente de España y un futbolista que había mantenido un papel importante durante las últimas etapas del combinado nacional.

🚨❌ BREAKING: Dani Carvajal has been left out of Spain squad for the World Cup.



He’s out of the 55 players list pre-selected by Luis de la Fuente. 💔🇪🇸



End of an era. pic.twitter.com/ztGZSyrNHo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Luis de la Fuente apuesta por una nueva generación

Dentro del entorno de la selección existe la sensación de que Luis de la Fuente quiere iniciar definitivamente una nueva etapa dentro del equipo nacional. El seleccionador lleva meses apostando claramente por futbolistas jóvenes y perfiles con más continuidad competitiva durante esta temporada.

Durante un acto celebrado recientemente, el técnico dejó algunas pistas sobre la composición de la prelista, especialmente en la portería, donde aseguró que España cuenta actualmente con varios de los mejores guardametas del mundo. Además, distintos futbolistas del Real Madrid como Dean Huijsen, Fran García o Gonzalo sí formarían parte de los nombres incluidos dentro de esa lista preliminar.

La situación de Carvajal también parece relacionada con las dudas físicas que ha arrastrado durante los últimos tiempos. Luis de la Fuente ya había dejado caer meses atrás que el lateral necesitaba recuperar continuidad y confianza antes de volver a ser considerado intocable dentro de la selección. En el caso de Morata, el debate es todavía más emocional. El delantero sigue siendo un jugador muy respetado dentro del grupo, pero la sensación es que el seleccionador busca ahora perfiles diferentes para liderar el ataque español en el próximo Mundial.

Álvaro Morata y Dani Carvajal quedaron fuera de la prelista de España para el Mundial 2026. 💔



Los capitanes que levantaron la EURO… ahora ven el Mundial desde afuera.



Decisión fuerte de Luis de la Fuente.



🔥 En el fútbol nadie tiene el puesto asegurado… ni las leyendas. pic.twitter.com/hT8WMF6hHK — Gol Nación ⚽ (@gol_nacion) May 12, 2026

España se enfrenta ahora a un debate enorme

Las posibles ausencias de Carvajal y Morata han abierto un debate muy fuerte dentro del fútbol español. Muchos aficionados consideran que ambos futbolistas todavía podían aportar experiencia, liderazgo y personalidad en una competición tan exigente como un Mundial.

Otros, en cambio, entienden perfectamente que Luis de la Fuente quiera acelerar la renovación generacional después de varios años apostando por una base de jugadores cada vez más joven. Dentro de la Federación existe tranquilidad con el trabajo del seleccionador y confianza absoluta en el proyecto deportivo que está construyendo de cara al futuro.

Aun así, la realidad es que dejar fuera a dos futbolistas tan importantes siempre tendrá un impacto mediático enorme. Especialmente cuando hablamos de jugadores que han sido claves en algunos de los mayores éxitos recientes de la selección española.

La lista definitiva todavía no se conoce, pero la sensación en España es que Luis de la Fuente ya ha tomado varias decisiones importantes pensando en el futuro del equipo nacional. Y algunas de ellas prometen seguir generando muchísima polémica durante las próximas semanas.