¡Locura total en Escocia! El Celtic gana la liga en un final completamente inesperado

La liga escocesa vivió este fin de semana uno de esos finales que se recuerdan durante años. El Hearts tenía en sus manos la posibilidad de acabar con el dominio eterno de los grandes de Glasgow y durante muchos minutos soñó de verdad con tocar el título. Pero cuando parecía que la historia podía cambiar, apareció el Celtic FC para demostrar otra vez por qué lleva décadas mandando en Escocia. El equipo de Glasgow terminó llevándose el campeonato tras un partido cargado de nervios, polémica y un desenlace cruel para el Hearts.

El Celtic golpeó en el momento más cruel

El partido comenzó con nervios, intensidad y un ambiente espectacular. El Hearts sabía que tenía una oportunidad histórica para acabar con más de cuatro décadas de dominio absoluto de los equipos de Glasgow en Escocia. Y durante muchos minutos pareció posible. El conjunto de Edimburgo incluso consiguió adelantarse en el marcador y puso contra las cuerdas al Celtic, que veía cómo el título se le escapaba delante de toda su afición.

La presión fue creciendo con el paso de los minutos. El Hearts defendía el resultado con todo y el empate seguía sirviéndole para conquistar la liga. Pero entonces llegó el momento que cambió completamente la historia del campeonato.

El Celtic empató desde el punto de penalti y, cuando el partido parecía totalmente roto, apareció el gol definitivo en el tramo final. Una acción revisada por fuera de juego terminó validándose y provocó el estallido absoluto en Glasgow.

El sueño del Hearts terminó de la forma más cruel

Lo más duro para el Hearts es que el equipo había liderado gran parte de la temporada. Nadie esperaba ver a un club fuera del dominio tradicional peleando realmente por el campeonato hasta la última jornada. El conjunto de Edimburgo se convirtió en la gran sorpresa del fútbol escocés gracias a una temporada espectacular, llena de personalidad, regularidad y partidos muy competitivos.

Por eso, la derrota dejó una sensación de tristeza enorme entre sus aficionados. Estuvieron muy cerca de conseguir algo histórico y terminaron cayendo justo en el último momento, delante de su gran rival por el título. Además, la forma en la que llegó la derrota aumentó todavía más la sensación de golpe duro. El empate les servía para ser campeones y durante muchos minutos tuvieron la liga en sus manos.

Pero el fútbol muchas veces no entiende de merecimientos ni de historias románticas. Y el Celtic volvió a demostrar que sabe competir como nadie cuando aparecen los momentos decisivos.

El dominio de Glasgow continúa en Escocia

Con este nuevo título, el Celtic FC alcanza ya las 56 ligas escocesas y mantiene viva una rivalidad histórica con el Rangers FC, que suma 55 campeonatos. Lo más impresionante es que entre ambos clubes llevan ganando la liga escocesa durante más de 40 años consecutivos. Una hegemonía prácticamente imposible de ver en otras grandes ligas europeas.

El Hearts estuvo muy cerca de romper esa historia, pero finalmente el fútbol escocés seguirá dominado una vez más por Glasgow. Aun así, la temporada del equipo de Edimburgo quedará en el recuerdo de muchísimos aficionados.

El formato de competición también añadió todavía más emoción al desenlace. Después de la fase regular, los mejores equipos se enfrentaron entre sí en una pelea directa por el título que terminó resolviéndose en un cara a cara dramático. El Celtic volvió a sobrevivir. Y lo hizo de la forma que más duele para un rival: arrebatando el campeonato prácticamente en el último suspiro. Una auténtica locura que Escocia tardará mucho tiempo en olvidar.