Leo Messi recibirá este otoño el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Lionel Messi pone un broche de oro a su deslumbrante trayectoria a lo largo de más de dos decadas en la élite del deporte mundial. El futbolista argentino ha recibido este miércoles el Premio Princesa de Asturias de los deportes 2026. Este prestigioso galardón internacional reconoce, no sólo sus éxitos deportivos, sino también la calidad humana que le ha caracterizado desde los inicios de su carrera hasta llegar a ser la excepcional figura deportiva que es a día de hoy.

El jurado ha tomado la decisión valorando no sólo su "excepcional carrera deportiva" y su "deslumbrante talento", sino también su faceta más solidaria. El argentino desarrolla multiples iniciativas a favor de la infancia a través de su fundación y es embajador de buena voluntad de UNICEF desde el año 2011. Indudablemente, Messi ha conseguido la admiración de los aficionados al futbol, pero también la de quienes son ajenos al deporte y ven en él un inspirador ejemplo a seguir, haciendo gala de valores como la constancia, la humildad y el compromiso con la sociedad.

El futbolista ha expresado que el hecho de recibir este premio en España le llena de especial orgullo, puesto que ve en nuestro país el lugar que le ha permitido crecer como deportista y también como persona y ha agradecido el apoyo de compañeros, entrenadores y de su familia a lo largo de su carrera. Asimismo, ha animado a los más jóvenes a perseguir sus metas sin dejar de lado sus valores.

Desde sus comienzos en la cantera del FC Barcelona y durante más de 15 años no ha cesado de cosechar éxitos que le han llevado a ser un símbolo universal en este deporte y que han colocado el futbol español en la élite mundial. Este nuevo premio, que recogerá en Oviedo este otoño, ensanchará el inmenso palmarés del jugador, que ostenta decenas de records, 34 títulos con el Barça y 8 balones de oro. Ya cerca de la cuarentena, continúa compitiendo al máximo nivel y es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, consiguiendo la excelencia dentro y fuera de los campos de juego.