Nadie esperaba esto: el brutal enganchón entre Palacios y Stöger termina sin camiseta

El empate entre Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen en la Bundesliga quedó marcado por una acción que ya es viral. Exequiel Palacios y Kevin Stöger protagonizaron un altercado que elevó la tensión del partido y encendió las redes sociales.

Un partido que cambió de tono en segundos

El fútbol alemán presume de intensidad, pero lo ocurrido en el Borussia-Park superó cualquier previsión. El 1-1 entre Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen transcurría con normalidad hasta que una acción aislada lo cambió todo. En un forcejeo lejos del balón, Exequiel Palacios y Kevin Stöger se engancharon de manera tan vehemente que el argentino terminó sin camiseta.

La imagen fue tan inesperada como impactante. Stöger sujetó con fuerza la elástica del mediocampista del Leverkusen y, en cuestión de segundos, la arrancó por completo. El gesto desató un tumulto inmediato, con jugadores de ambos equipos rodeando a los protagonistas y el árbitro intentando imponer orden. El ambiente se caldeó al punto de que Palacios, campeón del mundo con la Selección Argentina, tuvo que ser contenido por sus compañeros para evitar que el incidente fuera a más.

¡TREMENDO ENGANCHÓN ENTRE EXEQUIEL PALACIOS Y STÖGER! SIN CAMISETA Y TODO 😳😮#BundesligaEnDAZN🇩🇪 pic.twitter.com/ugzqdk8cu5 — DAZN España (@DAZN_ES) February 7, 2026

La escena, captada por las cámaras desde varios ángulos, no tardó en circular por redes sociales, donde se convirtió en uno de los vídeos más comentados de la jornada de la Bundesliga. Un episodio que demuestra cómo, incluso en ligas acostumbradas al contacto, una chispa puede incendiar el partido.

El altercado, la reacción arbitral y la calma posterior

El colegiado actuó con rapidez. Tras separar a los futbolistas y rebajar la tensión, decidió amonestar a ambos jugadores. Ni roja ni expulsiones, solo tarjetas amarillas y balón en juego. Una decisión que generó debate, pero que permitió que el encuentro siguiera su curso sin consecuencias mayores. Palacios había ingresado en el complemento, sustituyendo a Equi Fernández, y aportó dinamismo al centro del campo del Leverkusen. Del lado local, Alejo Sarco también tuvo minutos, en un duelo que contó con presencia argentina y mucha fricción en la medular.

Lo llamativo fue cómo, tras el altercado, el partido recuperó cierta normalidad. El empate se mantuvo, los equipos ajustaron líneas y el episodio quedó como una anécdota dentro de un choque intenso. Sin embargo, la calma en el césped contrastó con el ruido exterior: el vídeo viral siguió acumulando reproducciones y comentarios, alimentando el debate sobre los límites del contacto y el temperamento en el fútbol de élite.

Una imagen que define la intensidad del fútbol alemán

Más allá del resultado, el enganchón entre Palacios y Stöger deja una postal que resume la competitividad de la liga alemana. En partidos donde cada balón cuenta, el roce es constante y el margen de error, mínimo. El argentino, conocido por su carácter y entrega, vivió uno de los momentos más tensos desde su llegada al Leverkusen; el austriaco, por su parte, no rehuyó el choque y defendió su espacio con contundencia.

Para los aficionados, el episodio añade un capítulo más a una temporada cargada de emociones. Para los protagonistas, una lección sobre autocontrol en escenarios de máxima exigencia. Y para el periodismo deportivo, una historia que trasciende el marcador y conecta con la esencia más humana del juego: la pasión, el límite y ese instante en el que todo puede desbordarse.