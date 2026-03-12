Nadie lo esperaba: David Villa vuelve al fútbol

David Villa vuelve a estar ligado al fútbol profesional. La leyenda de la selección española inicia una nueva etapa vinculada al Atlético de Madrid, ahora desde una posición diferente dentro del club.

David Villa, una leyenda del fútbol español

Hablar de David Villa es hablar de uno de los grandes nombres del fútbol español de las últimas décadas. El delantero asturiano dejó una huella imborrable tanto en los clubes en los que jugó como en la historia de la selección española. A lo largo de su carrera profesional defendió las camisetas de equipos históricos como el Valencia CF, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. En todos ellos destacó por su capacidad goleadora, su inteligencia dentro del área y su instinto para aparecer en los momentos importantes.

Con el FC Barcelona formó parte de uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo, mientras que con el Atlético de Madrid vivió una de las temporadas más recordadas por la afición rojiblanca. En la campaña 2013/2014 fue una pieza importante del equipo que conquistó LaLiga bajo la dirección de Diego Simeone, en una temporada histórica que también llevó al club a disputar la final de la Champions League.

Además, David Villa es el máximo goleador histórico de la selección española, un logro que refleja la enorme influencia que tuvo en la etapa más exitosa del fútbol español. El delantero cerró su etapa como futbolista profesional en Japón, jugando para el Vissel Kobe, donde decidió poner fin a una carrera llena de títulos y reconocimientos.

El regreso de David Villa al Atlético de Madrid

Aunque su carrera como jugador terminó hace algunos años, David Villa vuelve ahora al fútbol profesional desde otra perspectiva. El Atlético de Madrid ha anunciado la nueva configuración de su Consejo de Administración, y entre los nombres que forman parte de esta etapa aparece el del exdelantero.

El nuevo órgano de dirección del club estará formado por once miembros y seguirá presidido por Enrique Cerezo. Por su parte, Miguel Ángel Gil continuará desempeñando su función como consejero delegado del Atlético de Madrid.

La presencia de David Villa dentro de este grupo directivo ha sido una de las noticias más llamativas. El exfutbolista se incorpora al club como consejero, un rol desde el que podrá aportar su experiencia dentro del mundo del fútbol y su conocimiento del club rojiblanco. Para muchos aficionados del Atlético de Madrid, el regreso del delantero tiene un significado especial. Villa fue uno de los jugadores que formaron parte del equipo que rompió la hegemonía de los grandes en LaLiga y protagonizó una de las campañas más emocionantes del club en los últimos años.

Un nuevo reto lejos del terreno de juego

David Villa ha mostrado públicamente su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera profesional. Aunque ahora su papel será diferente, el exdelantero mantiene la misma ilusión por seguir ligado al fútbol y al Atlético de Madrid. El asturiano ha explicado que este nuevo reto representa una oportunidad para seguir ayudando al club desde otra posición. Su objetivo es aportar su experiencia y su visión del fútbol para contribuir al crecimiento del proyecto rojiblanco.

“Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero con las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada”, explicó el exfutbolista.

El Atlético de Madrid ha vivido en los últimos años un importante crecimiento deportivo e institucional. El club quiere continuar en esa línea y considera que figuras históricas como David Villa pueden aportar valor en su desarrollo futuro. Para muchos aficionados, su regreso representa algo más que un nuevo cargo dentro del club. Es el retorno de una figura muy querida que dejó grandes recuerdos sobre el césped y que ahora busca seguir contribuyendo al éxito del Atlético de Madrid desde los despachos.