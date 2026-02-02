Nico Paz, desolado: rompe a llorar tras fallar el penalti que daba la victoria al Como

Nico Paz vivió la cara más cruel del fútbol italiano en un partido clave para el Como 1907. El joven talento, una de las revelaciones de la Serie A, pasó del liderazgo a las lágrimas tras fallar un penalti decisivo en el tiempo añadido.

Nico Paz, estrella emergente en el Como de Cesc Fàbregas

La temporada de Nico Paz está siendo una de las historias más positivas del Como 1907. El centrocampista hispano-argentino, formado en la cantera del Real Madrid, ha encontrado en Italia el contexto ideal para crecer. Con minutos, confianza y libertad, Nico se ha convertido en una pieza clave en el proyecto liderado desde el banquillo por Cesc Fàbregas.

Su influencia en el equipo es evidente. Goles, asistencias y personalidad en los momentos importantes han hecho que el Como se apoye en su talento para competir ante rivales de mayor entidad. Con 8 goles y 6 asistencias en la temporada, Nico Paz no solo se siente cómodo, sino que ejerce de líder pese a su juventud, algo poco habitual en un recién llegado al fútbol italiano.

Sin embargo, el fútbol también tiene noches en las que la confianza se pone a prueba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el duelo ante la Atalanta, un partido que Nico jamás olvidará.

Un partido marcado por la superioridad y la frustración

El encuentro terminó con un empate sin goles (0-0), pero el desarrollo fue todo menos plano. La Atalanta se quedó con diez jugadores desde el minuto 7 tras la expulsión directa de Honest Ahanor, lo que convirtió el choque en un ejercicio constante de ataque contra defensa. El Como dominó la posesión, acumuló llegadas y generó ocasiones claras, pero se topó una y otra vez con un muro.

Ese muro tuvo nombre propio: Marco Carnesecchi. El guardameta visitante firmó una actuación sobresaliente, sosteniendo a su equipo con paradas decisivas y frustrando cada intento local. Ni siquiera la superioridad numérica fue suficiente para romper el cerrojo de la Atalanta. La gran oportunidad llegó en el minuto 98. Tras una revisión del VAR, el colegiado Luca Pairetto señaló penalti por una mano de Giorgio Scalvini dentro del área. El estadio contuvo la respiración. El balón fue directo a los pies de Nico Paz.

NICO PAZ FALLA UN PENALTI PARA GANAR EN EL 90'+6'... Y ROMPE A LLORAR 🥺💔



El Como empató contra la Atalanta ❌#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/mlu2JmmFg7 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 1, 2026

Del liderazgo a las lágrimas en un final devastador

Nico asumió la responsabilidad sin dudar. Era el momento de la victoria, el instante que habría coronado una noche de dominio del Como. Sin embargo, el disparo salió demasiado centrado y falto de potencia, permitiendo a Carnesecchi detenerlo con relativa comodidad.

Acto seguido, el árbitro señaló el final del partido. Nico Paz cayó al césped, visiblemente afectado, y no pudo contener las lágrimas. Sus compañeros acudieron rápidamente a consolarlo, conscientes de lo que había supuesto ese error para un futbolista tan implicado con el equipo.

La reacción de la afición fue ejemplar. Lejos de reproches, el estadio respondió con una ovación cerrada y cánticos coreando su nombre. Un gesto que refleja el vínculo entre el jugador y la grada, y que confirma que, más allá del penalti fallado, Nico Paz es uno de los grandes referentes del proyecto.