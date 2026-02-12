Nuevo destino para Cristiano Ronaldo: adiós al Al Nassr para cerrar su carrera en otro equipo

Cristiano Ronaldo, Al Nassr y Sporting de Lisboa vuelven a cruzarse en el radar mediático. Tras semanas de incertidumbre en la Saudi Pro League, el futuro del astro portugués apunta ahora hacia un posible regreso emocional a sus orígenes.

El terremoto en Arabia y el regreso inmediato

El pasado martes se puso fin a uno de los capítulos más comentados del año en el fútbol internacional. Cristiano Ronaldo alcanzó un acuerdo para retomar su actividad con el Al Nassr, después de que un inesperado conflicto agitara los cimientos del club saudí y de la propia Saudi Pro League.

Su regreso a los terrenos de juego está previsto este sábado, en un duelo a domicilio frente al Al Fateh. Sin embargo, aunque la situación deportiva parece reconducida, el debate sobre su futuro no se ha apagado. Todo lo contrario. Durante su ausencia, los rumores sobre una salida definitiva del fútbol saudí se dispararon. Medios portugueses y británicos alimentaron la hipótesis de un regreso a Europa. Y el nombre que emergió con más fuerza fue el de su club de origen, el Sporting de Lisboa.

Cristiano Ronaldo sigue en huelga en Al Nassr y no juega ante Al Ittihad.



El portugués se ausenta por segundo partido consecutivo por iniciativa propia; no tiene ningún problema físico.



Según las fuentes, CR7 seguiría inconforme con el Fondo de Inversión Pública de Arabia… pic.twitter.com/GnP9UTQutp — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 6, 2026

El sueño de cerrar el círculo

Según informó el medio británico The i Paper, Cristiano Ronaldo no descartaría un retorno al Sporting para poner el broche final a su carrera. Una posibilidad que, lejos de ser una fantasía nostálgica, empieza a tomar forma en determinados círculos.

Ronaldo inició su carrera profesional en Lisboa antes de saltar al Manchester United, consolidarse en el Real Madrid y hacer historia en el Juventus. Volver al punto de partida tendría una carga simbólica enorme.

Desde Arabia Saudí no pondrían obstáculos si el futbolista decide dar ese paso. El contrato actual con el Al Nassr podría adaptarse a una salida pactada si ambas partes consideran que el ciclo está cerrado. A sus 40 años, el delantero portugués sigue compitiendo a gran nivel, pero es consciente de que la retirada empieza a asomarse en el horizonte. Cerrar su carrera en el Sporting no sería solo una decisión deportiva. Sería un gesto emocional, una forma de agradecer al club que le dio la primera oportunidad y de despedirse del fútbol europeo con la camiseta que marcó su infancia.

🚨💣 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo is set to return to Sporting Lisbon from Al-Nassr, according to reports. 👀✍️



One last dance in Lisbon for the GOAT? 🐐💚



More soon! ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/Y02bFz4wo9 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 12, 2026

Más que un fichaje, una despedida histórica

En Portugal, la posibilidad ya genera ilusión. La afición del Sporting imagina un regreso que trasciende lo competitivo. No se trataría únicamente de goles en la Primeira Liga, sino de un acontecimiento histórico.

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los futbolistas más influyentes del siglo XXI, ganador de múltiples Balones de Oro y protagonista de noches inolvidables en Champions League. Su eventual vuelta a Lisboa sería el epílogo perfecto para una carrera marcada por la ambición, la disciplina y la superación constante.

Por ahora, el presente inmediato pasa por el Al Nassr y por seguir compitiendo en la Saudi Pro League, pero el aroma a despedida empieza a sentirse distinto. No suena a Arabia, huele a Lisboa.