Pánico con Nico Williams: la lesión en San Mamés hace temer lo peor para el Mundial

El fútbol español contiene la respiración tras lo ocurrido este domingo en San Mamés. Cuando todo estaba preparado para vivir una noche emotiva de homenaje a Ernesto Valverde, la lesión de Nico Williams terminó convirtiéndose en la gran preocupación del Athletic Club y también de la selección española a solo un mes del inicio del Mundial.

Nico Williams abandona el campo y San Mamés se queda en silencio

La escena fue durísima. Corría el minuto 36 del encuentro frente al Valencia CF cuando Nico Williams pidió el cambio después de notar unas molestias musculares que le impedían continuar sobre el terreno de juego.

El extremo rojiblanco abandonó el campo visiblemente afectado, repitiendo varias veces un preocupante “no puede ser” mientras caminaba hacia el banquillo. La imagen provocó un silencio absoluto en San Mamés, consciente todo el estadio de lo que podría significar esa lesión a tan pocas semanas del Mundial.

La preocupación es enorme tanto en el Athletic Club como en el entorno de la Spain national football team. Nico Williams se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del fútbol español gracias a su velocidad, desborde y capacidad para decidir partidos en momentos importantes. Ahora mismo nadie quiere adelantar diagnósticos definitivos, pero el temor a una lesión muscular seria existe dentro del club. Las próximas pruebas médicas serán decisivas para determinar el alcance exacto del problema físico y el tiempo de recuperación necesario.

El peor escenario sería perderse el Mundial que comienza el próximo 11 de junio, una cita para la que Nico llegaba como una de las grandes esperanzas ofensivas de España.

"No puede ser" 😞



Preocupación en el Athletic Club... y en la Selección Española 😯 Nico Williams tiene que irse del partido por lesión #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/46xto3qETn — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Una noche especial terminó llena de preocupación

La lesión de Nico Williams cambió completamente el ambiente de una noche que inicialmente estaba marcada por la emoción y los homenajes a Ernesto Valverde. Antes del partido, San Mamés había preparado un espectacular reconocimiento al técnico rojiblanco, que cerrará su etapa en el banquillo del Athletic al finalizar la temporada después de superar los 500 partidos al frente del club.

La afición desplegó un enorme tifo con el mensaje “Gure bihotzetan betirako” (“En nuestros corazones para siempre”), acompañado por imágenes históricas del entrenador celebrando títulos y viviendo partidos desde la banda.

El estadio entero ovacionó a Valverde en una de las noches más emotivas que se recuerdan últimamente en Bilbao. Sin embargo, todo quedó en segundo plano tras la salida de Nico Williams lesionado.

La imagen del jugador abandonando el terreno de juego dejó muy tocado emocionalmente tanto al vestuario como a los aficionados. Especialmente porque el futbolista llegaba en uno de los mejores momentos de su carrera y preparado para afrontar un verano que podía consolidarle definitivamente entre las grandes estrellas del fútbol europeo.

🚨⚠️ Nico Williams has been subbed off with a new injury, 32 days before the World Cup start.



“It can’t be, it can’t be…”, Nico was repeating on the pitch.



Get well soon! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/MGSzo6xtax — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

El Athletic y España esperan noticias con máxima tensión

Ahora toda la atención está centrada en las pruebas médicas que deberá pasar el futbolista durante las próximas horas. Dentro del Athletic quieren actuar con máxima prudencia para evitar cualquier riesgo innecesario en una fase tan delicada de la temporada.

La situación preocupa muchísimo también a la selección española. Nico Williams estaba llamado a ser uno de los jugadores diferenciales del equipo nacional durante el Mundial gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para romper defensas rivales.

Además, el extremo rojiblanco había construido una conexión ofensiva muy importante junto a otros jóvenes talentos de la nueva generación española. Su posible ausencia supondría un golpe durísimo para los planes del seleccionador.

Mientras tanto, el Athletic vive días muy emocionales con la despedida de Ernesto Valverde y la llegada de una nueva etapa en el banquillo, donde todo apunta a que Edin Terzić será el encargado de tomar el relevo. Pero ahora mismo, en Bilbao solo existe una preocupación real: conocer el alcance exacto de la lesión de Nico Williams y saber si una de las grandes estrellas del fútbol español podrá llegar a tiempo al Mundial.