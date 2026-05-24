Pedri y Lamine Yamal ya lo saben: Luis de la Fuente decide que no jugará el Mundial

Preparar una lista para un Mundial nunca es sencillo. Siempre hay futbolistas importantes que se quedan fuera y decisiones que terminan generando debate entre aficionados y periodistas. Esta vez, una de las sorpresas más comentadas afecta directamente a un jugador que esperaba volver a sentirse importante con la selección española. Pero finalmente no estará entre los elegidos de Luis de la Fuente para viajar al Mundial. Y dentro del vestuario de España, nombres como Pedri o Lamine Yamal ya conocen perfectamente la decisión del seleccionador.

Luis de la Fuente ya tiene prácticamente cerrada la lista

La selección española llegará al Mundial con muchísima ilusión y también con bastante presión. Después de los últimos torneos, dentro de España existe la sensación de que esta generación puede competir de verdad por el título. Especialmente por la mezcla de juventud, talento y experiencia que tiene ahora mismo el equipo.

Pero para construir esa lista, Luis de la Fuente también ha tenido que tomar decisiones complicadas, y algunas no serán fáciles de entender para todos. Las lesiones ya habían reducido varias opciones importantes para el seleccionador. La ausencia de Fermín López, por ejemplo, será una de las más dolorosas para España. También se han quedado fuera otros jugadores como Ander Barrenetxea o Pablo Barrios por problemas físicos. Más allá de las lesiones, también habrá descartes puramente deportivos, aparece uno de los nombres que más debate está generando.

Carlos Soler se queda fuera pese a recuperar su mejor nivel

El gran perjudicado en esta ocasión será Carlos Soler. El centrocampista había conseguido volver a sentirse futbolista esta temporada después de varios años bastante complicados.

Su salida definitiva del Paris Saint-Germain y su regreso a LaLiga le ayudaron muchísimo a recuperar confianza. En la Real Sociedad volvió a tener continuidad, minutos y protagonismo, y especialmente desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo, su importancia dentro del equipo creció muchísimo.

Muchos pensaban que eso podía abrirle otra vez las puertas de la selección. Sobre todo porque Soler ofrece algo que gusta bastante a los entrenadores: polivalencia, trabajo y experiencia. Pero finalmente no será suficiente para entrar en la convocatoria definitiva del Mundial, y eso ha sorprendido bastante dentro del entorno del jugador.

🇪🇸 Esta sería mi convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial.



Mucho talento joven, extremos diferenciales y un centro del campo de élite.



Posibles cambios: Pablo Fornals y Carlos Soler.

Sorpresas: Alberto Moleiro y Víctor Muñoz.



¿A quién echáis en falta? Os leo.#SEFútbol pic.twitter.com/iCc9n5xr00 — Gabriel Esteban (@25CR792) May 20, 2026

La competencia en España es demasiado fuerte

La realidad es que Luis de la Fuente tiene muchísimas opciones en el centro del campo y ahí está la gran explicación de esta decisión. EEspaña cuenta ahora mismo con futbolistas como Dani Olmo, Fabián Ruiz, Álex Baena, Pedri o Alberto Moleiro peleando por esos puestos. Todos llegan en un gran momento competitivo y eso termina dejando muy poco espacio para otros perfiles.

Aunque Soler había recuperado sensaciones esta temporada, el seleccionador considera que ahora mismo hay jugadores por delante de él en las rotaciones. Y cuando la competencia es tan alta, cualquier detalle termina marcando diferencias. Por eso el futbolista de la Real Sociedad tendrá que seguir el Mundial desde casa. Una noticia dolorosa para él, especialmente después del esfuerzo que hizo para volver a recuperar su mejor nivel, pero así funciona muchas veces el fútbol de selecciones.