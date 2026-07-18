¿Peligra la final del Mundial entre España y Argentina? Una tormenta cancela el último entrenamiento

La selección española ha sufrido un contratiempo inesperado a menos de 24 horas de disputar la final del Mundial contra Argentina. El equipo de Luis de la Fuente tenía previsto completar este sábado su último entrenamiento antes del gran partido, pero las condiciones meteorológicas obligaron a cambiar todos los planes.

Lo que iba a ser una sesión para pulir los últimos detalles terminó suspendiéndose por completo. Una tormenta eléctrica descargó sobre las instalaciones del Red Bull New York justo cuando todo estaba preparado para que comenzara el entrenamiento, activando inmediatamente el protocolo de seguridad establecido por la FIFA.

La escena sorprendió incluso a los periodistas desplazados, que acababan de acceder al terreno de juego cuando los responsables de la organización ordenaron abandonar la zona ante el riesgo de rayos. La seguridad fue la prioridad y la sesión quedó paralizada desde el primer momento.

España se queda sin ensayar antes de medirse a Argentina

En un primer momento, la FIFA decidió aplazar el entrenamiento durante media hora, el tiempo mínimo que marca el protocolo meteorológico de Estados Unidos para poder reanudar cualquier actividad al aire libre tras una tormenta eléctrica. Incluso se llegó a contemplar una pequeña franja horaria para que España pudiera saltar al césped más tarde.

Sin embargo, el mal tiempo no dio tregua. La tormenta continuó sobre la zona y la organización terminó comunicando la cancelación definitiva del entrenamiento, dejando a la selección española sin su última toma de contacto sobre el terreno de juego antes de disputar la final del Mundial.

No es la primera vez que el combinado nacional se encuentra con un problema similar durante el campeonato. En Chattanooga ya tuvo que modificar parte de su planificación por culpa de otra tormenta eléctrica, una circunstancia que vuelve a aparecer en el momento más importante del torneo.

Pese a este imprevisto, en la concentración española no existe una preocupación excesiva. Luis de la Fuente y su cuerpo técnico ya tenían prácticamente preparada la estrategia para enfrentarse a Argentina y consideran que perder esta última sesión no cambiará el trabajo realizado durante las últimas semanas.

La final, por el momento, no corre peligro. La suspensión únicamente ha afectado al entrenamiento previo y no al encuentro programado entre España y Argentina. Eso sí, la evolución de las condiciones meteorológicas será seguida muy de cerca por la FIFA para evitar cualquier incidencia de cara al partido que decidirá al nuevo campeón del mundo.