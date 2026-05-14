Pep Guardiola pone sus ojos en una estrella del FC Barcelona para liderar el nuevo City

El Manchester City ya empieza a preparar una nueva etapa para los próximos años. La posible salida de Bernardo Silva obliga al club inglés a buscar un futbolista capaz de mantener el nivel creativo del equipo de Pep Guardiola. Y el entrenador catalán tiene muy claro cuál sería su fichaje ideal. El gran objetivo del City juega actualmente en el FC Barcelona y su nombre lleva meses encima de la mesa: Dani Olmo.

Guardiola nunca dejó de seguir a Dani Olmo

El interés del City por Dani Olmo no es algo nuevo. Pep Guardiola lo quiso fichar hace varios meses, cuando el Barça no estaba en su mejor momento con el Fair Play financiero y hubo dudas de la inscripción de algunos jugadores.

En esa época, el City veía en Dani Olmo al jugador perfectop para que brillará en el equipo, Guardiola entendía que encajaba a la perfección en el nuevo proyecto deportivo. Pero el Barça consiguió solucionar los problemas con la inscripción del jugador y a partir de ahí, ha sido clave en el FC Barcelona y en lla conquista de los títulos con Hansi Flick.

El Barça lo considera intocable

Dentro del FC Barcelona no existe ningún debate alrededor del futuro de Dani Olmo. Tanto Joan Laporta como Deco consideran al internacional español una pieza fundamental para los próximos años.

El futbolista, además, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde su regreso al Barça. Después de una temporada anterior marcada por las lesiones musculares, Dani Olmo ha conseguido recuperar continuidad y protagonismo dentro del equipo azulgrana.

Dani Olmo El Clasico record!



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Sus números esta temporada reflejan perfectamente su importancia. Ha aportado goles, asistencias y muchísima creatividad en ataque, pero sobre todo ha demostrado una capacidad enorme para adaptarse a distintas posiciones ofensivas sin perder influencia en el juego. Por eso, en Can Barça la postura es muy clara: no quieren negociar su salida. El club considera que Dani Olmo representa perfectamente el nuevo proyecto deportivo y creen que todavía puede crecer mucho más bajo las órdenes de Flick.

El dinero podría cambiarlo todo

Aun así, dentro del fútbol nadie se atreve a cerrar completamente ninguna puerta. Especialmente cuando aparecen clubes como el Manchester City FC con capacidad para poner cifras gigantescas sobre la mesa. El Barça sigue condicionado por el Fair Play Financiero y sabe que una oferta absolutamente descomunal podría cambiar el escenario. Aunque públicamente el mensaje sea firme, en privado existe conciencia de que determinadas cantidades son imposibles de ignorar.

Además del City, otros gigantes europeos también siguen muy atentos a Dani Olmo. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Arsenal FC de Mikel Arteta también mantienen al jugador azulgrana entre sus grandes objetivos para el próximo mercado.

Por ahora, Dani Olmo transmite tranquilidad y felicidad en Barcelona. El futbolista se siente importante, vuelve a tener protagonismo también con la selección española y cree que el Barça vuelve poco a poco a competir al máximo nivel. Pero el interés de Guardiola es absolutamente real. Y cuando el Manchester City decide ir en serio a por un futbolista, en Europa saben perfectamente que cualquier operación puede terminar convirtiéndose en un auténtico terremoto de mercado.