Prestianni desvela la verdad sobre lo que le dijo a Vinícius

La polémica entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la Champions League ha sacudido al Benfica y al Real Madrid. El joven argentino rompe el silencio tras las acusaciones de insulto racista.
Un cruce que encendió la Champions
La eliminatoria de Champions League
entre el SL Benfica y el Real Madrid
dejó mucho más que fútbol. El 0-1 a favor del conjunto blanco en el Estádio da Luz quedó en segundo plano tras un momento de máxima tensión protagonizado por Gianluca Prestianni
y Vinícius Júnior
.
Todo ocurrió después del gol decisivo del Real Madrid. En la celebración y los minutos posteriores, se produjo un intercambio verbal entre ambos futbolistas. Según la versión trasladada por Vinícius al árbitro, el jugador del Benfica le habría llamado “mono”, una acusación gravísima que provocó la detención del partido durante varios minutos.
El encuentro quedó marcado por la tensión. Vinícius recibió una tarjeta amarilla por supuestamente encararse con la grada, pero el foco rápidamente se trasladó al supuesto insulto racista. Las cámaras captaron a Prestianni tapándose la boca mientras hablaba, un gesto que alimentó aún más las sospechas y el debate en redes sociales.
La respuesta firme de Prestianni
Horas después, Prestianni decidió dar su versión públicamente. A través de sus redes sociales, el extremo argentino fue contundente: “Jamás fui racista con nadie”. En su comunicado, negó de manera rotunda haber dirigido insultos racistas al futbolista del Real Madrid.
“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, escribió el jugador del Benfica en su perfil oficial.
El joven atacante insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto y defendió su integridad personal. Además, denunció haber recibido amenazas tras la polémica, una situación que añade aún más tensión a un episodio ya delicado. El SL Benfica respaldó públicamente a su futbolista, señalando que, según las imágenes disponibles y la distancia entre los jugadores, resulta complicado confirmar la versión que apunta a un insulto directo. El club luso defendió que no existen pruebas concluyentes de la acusación.
Un caso que trasciende el terreno de juego
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la sensibilidad que rodea cualquier posible caso de racismo en el fútbol europeo. Vinícius Júnior ha sido víctima de episodios discriminatorios en el pasado, especialmente en competiciones como LaLiga
, y por eso cualquier señal activa automáticamente los protocolos correspondientes.
En esta ocasión, la tensión entre Benfica y Real Madrid se trasladó del césped a la esfera mediática. La UEFA deberá analizar lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
Mientras tanto, Prestianni intenta proteger su reputación en un momento clave de su carrera. Con apenas 18 años, el argentino vive una exposición mediática enorme tras su salto al fútbol europeo. Para Vinícius, el episodio refuerza su postura firme contra cualquier tipo de discriminación. La verdad completa probablemente solo la conozcan los protagonistas. Lo que es seguro es que la polémica ha dejado una herida abierta en una noche de Champions que debía hablar solo de fútbol.