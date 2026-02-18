Prestianni desvela la verdad sobre lo que le dijo a Vinícius

La polémica entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la Champions League ha sacudido al Benfica y al Real Madrid. El joven argentino rompe el silencio tras las acusaciones de insulto racista.

Un cruce que encendió la Champions

La eliminatoria deentre eldejó mucho más que fútbol. El 0-1 a favor del conjunto blanco en el Estádio da Luz quedó en segundo plano tras un momento de máxima tensión protagonizado por

Todo ocurrió después del gol decisivo del Real Madrid. En la celebración y los minutos posteriores, se produjo un intercambio verbal entre ambos futbolistas. Según la versión trasladada por Vinícius al árbitro, el jugador del Benfica le habría llamado “mono”, una acusación gravísima que provocó la detención del partido durante varios minutos.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

El encuentro quedó marcado por la tensión. Vinícius recibió una tarjeta amarilla por supuestamente encararse con la grada, pero el foco rápidamente se trasladó al supuesto insulto racista. Las cámaras captaron a Prestianni tapándose la boca mientras hablaba, un gesto que alimentó aún más las sospechas y el debate en redes sociales.

La respuesta firme de Prestianni

Horas después, Prestianni decidió dar su versión públicamente. A través de sus redes sociales, el extremo argentino fue contundente: “Jamás fui racista con nadie”. En su comunicado, negó de manera rotunda haber dirigido insultos racistas al futbolista del Real Madrid.