Problemas para Cristiano: la noticia que le ha dejado muy afectado

Cristiano Ronaldo no estará con la selección de Portugal en los próximos amistosos. Su ausencia, marcada por lesión, supone un duro golpe para el delantero. Una decisión que ha sorprendido y generado muchas dudas en torno a su estado físico.

Portugal anuncia su lista… sin Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal ha hecho oficial su convocatoria para los próximos partidos amistosos del calendario internacional, y la gran sorpresa ha sido la ausencia de Cristiano Ronaldo. El delantero, habitual en las listas y referente indiscutible del combinado nacional, no formará parte del equipo en esta ocasión.

El principal motivo de su ausencia es físico. Cristiano se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que le ha impedido estar al cien por cien en las últimas semanas. Aunque su intención era llegar a tiempo para esta ventana internacional, finalmente el cuerpo técnico y los servicios médicos han optado por no forzar su regreso. El amistoso programado para el sábado 28 de marzo era una cita marcada en rojo para el futbolista, que veía en estos encuentros una nueva oportunidad para seguir sumando minutos y liderar a Portugal. Sin embargo, la prudencia ha pesado más que la ilusión.

Esta decisión, aunque lógica desde el punto de vista médico, ha generado un gran impacto en el entorno del fútbol internacional. No es habitual ver a Cristiano Ronaldo fuera de una convocatoria de Portugal, lo que convierte esta noticia en uno de los temas más comentados del momento.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo will NOT be part of Portugal squad for friendly games next week as he’s still injured.



Priority to full recover after discussions between Al Nassr and Portugal backroom staff. pic.twitter.com/DW7oN9FdHC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2026

Un golpe duro en lo personal y deportivo

Para Cristiano Ronaldo, quedarse fuera de la selección no es una situación fácil de asumir. A lo largo de su carrera, el delantero ha demostrado un compromiso absoluto con Portugal, siendo uno de los jugadores más importantes de su historia.

Esta ausencia llega en un momento en el que el jugador esperaba seguir sumando protagonismo con la selección. Más allá de los títulos y récords, Cristiano mantiene intacta su ambición competitiva, y cada convocatoria representa una oportunidad para seguir haciendo historia.

La lesión ha truncado esos planes. Aunque no se trata de un problema de larga duración, sí ha sido suficiente para impedirle competir en este tramo del calendario. Desde su entorno reconocen que el jugador está afectado, especialmente por perderse un partido que había preparado con entusiasmo. A nivel deportivo, su ausencia también supone un reto para Portugal. El equipo pierde a su principal referencia ofensiva, lo que obligará al seleccionador a buscar alternativas en ataque. Sin embargo, el objetivo sigue siendo claro: mantener el nivel competitivo y preparar al equipo para futuros compromisos oficiales.

Recuperación y mirada puesta en el futuro

A pesar del golpe, el enfoque de Cristiano Ronaldo ya está puesto en su recuperación. El objetivo es claro: volver lo antes posible y en plenas condiciones físicas para seguir compitiendo al máximo nivel.

El cuerpo médico ha recomendado prudencia, priorizando la salud del jugador por encima de cualquier convocatoria puntual. En este sentido, la decisión de no acudir a los amistosos responde a una estrategia a medio plazo, evitando riesgos innecesarios.

Cristiano, conocido por su disciplina y profesionalidad, seguirá trabajando para acelerar su recuperación y regresar cuanto antes a los terrenos de juego. Su ambición sigue intacta, y su compromiso con Portugal no ha cambiado. Mientras tanto, la selección afrontará estos partidos amistosos sin su gran estrella, en un contexto que también servirá para probar nuevas opciones y dar minutos a otros jugadores. El fútbol, como tantas veces, obliga a parar incluso a los más grandes. Y en esta ocasión, Cristiano Ronaldo deberá hacerlo para volver más fuerte.