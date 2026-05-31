Rafael Leão toma una decisión: deja el AC Milan y apunta al gran fichaje del verano

Rafael Leão parece haber llegado al final de su etapa en el AC Milan. El delantero portugués siente que ha cumplido un ciclo en San Siro y quiere probar una nueva aventura lejos de Italia. Su salida puede convertirse en uno de los grandes movimientos del próximo mercado. Y no faltarán equipos atentos a una oportunidad que hace unos meses parecía mucho más complicada.

Leão abre la puerta a su salida

Rafael Leão ha sido durante años una de las grandes caras del Milan. Llegó joven, creció en el club y fue importante en momentos muy especiales para la afición rossonera. Sin embargo, su presente ya no parece ir de la mano con el futuro del equipo.

El portugués ha dejado claro que se siente preparado para cambiar de liga. No lo ha dicho como una ruptura amarga, sino como alguien que entiende que necesita un nuevo reto. Después de varias temporadas en Italia, Leão cree que ha llegado el momento de mirar hacia otro destino.

En el Milan saben que este verano puede ser clave. El club viene de una temporada complicada, sin clasificación para la Champions League, y está preparando cambios profundos. En ese contexto, la posible marcha de Leão encaja dentro de una renovación importante.

El Milan se prepara para un verano agitado

La situación deportiva del Milan no ayuda a retener a sus grandes figuras. Quedarse fuera de la Champions es un golpe duro para un club de tanta historia. También supone menos ingresos y menos atractivo para convencer a jugadores importantes de seguir.

Leão, pese a todo, se marcharía dejando una huella importante. Ha disputado muchos partidos, ha marcado goles, ha dado asistencias y fue una pieza clave en el Scudetto de 2022. Aquella temporada fue, probablemente, su mejor momento con la camiseta rossonera.

Pero en los últimos meses la relación se ha ido enfriando. Parte de la afición ya no lo ve con los mismos ojos y el equipo tampoco ha encontrado la estabilidad necesaria. Por eso, una venta puede ser una salida lógica para todas las partes.

Una gran oportunidad en el mercado

Lo más llamativo es que Leão podría salir por una cifra bastante más baja de lo que se pedía en otros mercados. Con contrato hasta 2028, el Milan todavía tiene fuerza en la negociación, pero su situación actual cambia el escenario. Una operación cercana a los 50 millones de euros lo convertiría en una oportunidad enorme.

El Manchester United aparece como uno de los clubes más atentos. En Inglaterra ven al portugués como un jugador capaz de cambiar el ataque de cualquier equipo. También ha sido relacionado en otras ocasiones con clubes como el PSG, que siempre mira opciones de primer nivel para reforzar su delantera.

Ahora todo dependerá del proyecto que más convenza al jugador. Leão quiere competir al máximo nivel y sentirse importante. Si confirma su salida del AC Milan, será uno de los nombres propios del verano y uno de esos fichajes capaces de mover todo el mercado.