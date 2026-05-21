Rodri quiere ir al Real Madrid, pero Vinícius Júnior no está dispuesto a ponérselo fácil

El nombre de Rodri vuelve a sonar con muchísima fuerza alrededor del Real Madrid. El centrocampista del Manchester City lleva tiempo siendo uno de los jugadores que más gustan dentro del club blanco y este verano podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado. En Chamartín consideran que encajaría perfectamente en el equipo por experiencia, liderazgo y capacidad para mandar en el centro del campo. Pero dentro del vestuario no todo el mundo vería igual su llegada, y hay un nombre que empieza a aparecer en medio de toda esta historia: Vinícius Júnior.

El Madrid ve en Rodri al líder que necesita

Desde la salida de Toni Kroos, el Madrid siente que le falta algo importante en el centro del campo. El equipo tiene calidad, juventud y físico, pero echa de menos a un futbolista capaz de ordenar el juego y controlar los partidos con más calma y ahí aparece Rodri. Dentro del club consideran que el internacional español es seguramente uno de los mediocentros más completos del fútbol mundial. No solo por lo que hace con balón, sino también por personalidad, inteligencia táctica y liderazgo dentro del campo.

Además, llegaría en un momento perfecto. Rodri ya ha ganado prácticamente todo con el City y empieza a ver con buenos ojos la posibilidad de regresar a España. El Madrid sabe perfectamente que pocas veces aparece en el mercado un jugador tan consolidado y preparado para rendir desde el primer día. Por eso Florentino Pérez sigue muy atento a toda la situación.

Vinícius quiere seguir siendo la gran referencia

La posible llegada de Rodri también empieza a generar cierto ruido dentro del vestuario. Especialmente porque algunos consideran que el centrocampista tendría muchísimo peso desde el primer momento. Y ahí es donde aparece la figura de Vinícius Júnior. El brasileño siente que ahora mismo es la gran cara visible del proyecto madridista.

🚨💣 | RODRI ACEPTA FICHAR POR EL REAL MADRID



- El mediocampista del Manchester City se iría este verano del Club tras la marcha de Guardiola



- El jugador cree que el Real Madrid es la opción perfecta y Mourinho ya ha dado luz verde



- Su única petición sería que en su… pic.twitter.com/ypIsLVoRSB — Futbol_Basico (@Futbol_basico) May 21, 2026

Después de varios años creciendo dentro del club, considera que ha llegado el momento de liderar definitivamente al equipo tanto dentro como fuera del campo. Por eso no termina de ver con demasiados buenos ojos la llegada de otra figura con tanto peso mediático y futbolístico. Porque Rodri no aterrizaría simplemente como un fichaje más, llegaría como un líder inmediato dentro del vestuario.

En el entorno de Vinícius existe cierta preocupación por cómo podría cambiar el equilibrio interno del equipo con la llegada de alguien tan importante. No se trata de un problema personal entre ellos ni mucho menos. Simplemente es una cuestión de jerarquías dentro de un vestuario lleno de estrellas.

El mercado podría provocar tensiones importantes

En el Madrid saben que la operación sería compleja, pero también consideran que merece la pena intentarlo. El City sigue queriendo renovar a Rodri, aunque también es consciente de que este verano podría ser la última oportunidad para ingresar una gran cantidad por su traspaso. Y el futbolista ya habría dejado bastante clara su prioridad si termina saliendo de Inglaterra: jugar en el Santiago Bernabéu.

La operación podría rondar los 60 millones de euros, una cifra importante pero asumible para el club blanco si finalmente deciden lanzarse definitivamente a por él. Aun así, dentro del Madrid también saben que gestionar el vestuario será clave en los próximos años. Porque el equipo está lleno de jugadores jóvenes que quieren asumir protagonismo y convertirse en líderes del proyecto.