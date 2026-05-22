Roony Bardghji estalla tras las críticas y manda un mensaje muy claro: "Todo es falso"

La decisión de dejar fuera del Mundial a Roony Bardghji ha provocado bastante revuelo en Suecia. El futbolista del FC Barcelona no apareció en la lista definitiva y, poco después, comenzaron a salir rumores sobre un supuesto problema de comportamiento dentro de la concentración. Algunas informaciones incluso apuntaban a que el joven delantero había tenido una actitud poco adecuada durante una celebración del equipo, algo que hizo que su nombre empezara a estar en boca de todos. Pero ahora ha sido el propio Bardghji quien ha decidido romper el silencio para responder directamente a todo lo que se ha dicho sobre él.

Bardghji niega por completo todos los rumores

El futbolista sueco no suele entrar demasiado en polémicas públicas, pero esta vez sintió que debía hacerlo. Porque las informaciones que comenzaron a circular en Suecia le molestaron bastante. Especialmente aquellas que apuntaban a un supuesto incidente durante la celebración de la clasificación de Suecia para el Mundial. Por eso decidió hablar públicamente y dejar muy clara su postura. “Todo eso es falso”, vino a decir el jugador en unas declaraciones donde mostró bastante tranquilidad, pero también cierta decepción por todo lo que se había publicado.

Bardghji explicó que vivió aquella noche con absoluta normalidad, celebrando junto a sus compañeros como cualquier otro jugador del grupo. Y se notó que quería limpiar rápidamente su imagen antes de que la situación creciera todavía más. Dentro del Barça consideran que el futbolista siempre ha mantenido una actitud muy profesional desde su llegada al club.

La no convocatoria le dolió, pero acepta la decisión

Más allá de los rumores, lo que realmente afectó al joven delantero fue quedarse fuera del Mundial. Evidentemente era uno de los grandes objetivos que tenía esta temporada. Aun así, Bardghji quiso dejar claro que respeta completamente la decisión del seleccionador Graham Potter. De hecho, evitó cualquier tono de crítica hacia el entrenador y explicó que entiende perfectamente que otros jugadores estén ahora mismo por delante de él. Una respuesta bastante madura para un futbolista de solo 20 años.

🚨🚨 Roony Bardghji: "Everything that has been said about why I wasn't called up to the World Cup is false."



"I understood that I had to speak because the rumors spread in that article had no foundation."



"Contrary to what was said, I really enjoyed the dinner after the match.… pic.twitter.com/3YEpO26orS — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 22, 2026

Habría sido muy fácil reaccionar con enfado después de todo el ruido que se generó alrededor de su ausencia. Además, el propio seleccionador sueco también salió públicamente a rebajar toda la polémica. Potter aseguró que no vio absolutamente nada extraño aquella noche y que desconocía por completo las informaciones que aparecieron en la prensa. Eso ayudó bastante a calmar una situación que empezaba a generar demasiados comentarios.

El Barça sigue confiando muchísimo en él

Dentro del FC Barcelona no existe ninguna preocupación con Bardghji. El club sigue viendo al extremo sueco como un futbolista con muchísimo talento y mucho margen de crecimiento para los próximos años. Su primera temporada en Barcelona ha tenido momentos positivos y también fases más complicadas, algo completamente normal para un jugador tan joven que llega desde otro contexto competitivo.

Aun así, dentro del cuerpo técnico valoran especialmente su capacidad para desequilibrar, su velocidad y la personalidad que muestra cuando tiene espacios. Además, el futbolista también siente que ha encontrado estabilidad en Barcelona después de meses bastante intensos a nivel mediático. Por eso le dolió especialmente todo lo que se dijo sobre él en Suecia. Porque considera que nunca ha dado motivos para que se cuestione su comportamiento. Ahora mismo su objetivo es bastante claro: olvidarse de toda la polémica, seguir creciendo en el Barça y demostrar dentro del campo que puede convertirse en un jugador importante tanto para el club azulgrana como para la selección sueca en el futuro.