Saltan las alarmas con Carlos Alcaraz: su muñeca le deja fuera de Roland Garros

El mundo del tenis se queda sin uno de sus grandes protagonistas. Carlos Alcaraz no estará en Roland Garros tras confirmarse una lesión en la muñeca que le obliga a parar.

Una lesión que cambia por completo sus planes

Lo que empezó como unas simples molestias ha terminado convirtiéndose en una de las noticias más impactantes del calendario tenístico. Carlos Alcaraz ha decidido no competir ni en el Masters de Roma ni en Roland Garros, dos de las citas más importantes de la temporada sobre tierra batida.

El problema físico apareció durante el Barcelona Open Banc Sabadell, donde el murciano ya dejó señales de incomodidad en su muñeca derecha. En ese momento, parecía algo puntual, pero las pruebas médicas han confirmado que no puede competir al máximo nivel.

El propio jugador y su equipo han optado por la prudencia. Forzar en este punto de la temporada podría haber agravado la lesión y comprometer el resto del año. Una decisión difícil, pero necesaria para proteger su carrera. La ausencia en Roland Garros es especialmente dolorosa. Se trata de uno de los torneos más importantes del circuito, un Grand Slam en el que Alcaraz aspiraba a todo.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Una decisión pensando en el futuro

Más allá del impacto inmediato, la decisión tiene una lógica clara: pensar a largo plazo. Carlos Alcaraz, con solo 22 años, tiene por delante muchos años de carrera y no quiere poner en riesgo su evolución por competir en condiciones no óptimas.

En los últimos días, el propio jugador ya había dejado entrever que la situación no era sencilla. Su mensaje fue claro: no merece la pena arriesgar en un momento puntual si eso puede afectar al futuro.

En el circuito, este tipo de decisiones son habituales. Los calendarios son exigentes y las lesiones forman parte del día a día. Saber parar a tiempo es, en muchas ocasiones, la clave para volver más fuerte. Ahora, el objetivo es claro: recuperarse al cien por cien y regresar en las mejores condiciones posibles. El equipo médico seguirá de cerca su evolución antes de fijar una fecha de vuelta.

Some heartbreaking news as Carlos Alcaraz, our 2024 and 2025 champion, will not be able to defend his title at Roland-Garros 2026 due to a wrist injury 💔



Wishing you all the best in your recovery Carlos, we’ll miss you!#RolandGarros pic.twitter.com/llrEn9CCJA — Roland-Garros (@rolandgarros) April 24, 2026

Un escenario que abre oportunidades en el circuito

La baja de Carlos Alcaraz no solo afecta al jugador, sino también al panorama del tenis mundial. Su ausencia deja un hueco importante en Roland Garros y cambia el escenario competitivo.

Uno de los grandes beneficiados podría ser Jannik Sinner, que atraviesa un gran momento y ve cómo aumenta sus opciones en el torneo. Además, Alcaraz no podrá defender los puntos conseguidos la temporada pasada, lo que también influye en el ranking.

En el circuito ATP, cada baja importante genera un efecto en cadena. Otros jugadores tendrán la oportunidad de avanzar rondas y ganar protagonismo en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Aun así, el foco sigue puesto en Alcaraz. Su evolución marcará las próximas semanas y será clave para entender cómo afronta el resto de la temporada.