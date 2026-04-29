Saltan las alarmas con Julián Álvarez: ¿se ha lesionado?

El Atlético de Madrid empata ante el Arsenal en Champions, pero la preocupación gira en torno a Julián Álvarez tras un golpe que encendió todas las alarmas.

Un empate intenso… con protagonismo desde el punto de penalti

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal FC dejó una eliminatoria completamente abierta tras el 1-1 en el estadio Metropolitano. Un partido de máxima exigencia en la Champions League que se resolvió, curiosamente, desde el punto de penalti.

El conjunto inglés golpeó primero también desde los once metros, en una acción discutida que generó polémica entre los aficionados rojiblancos. Sin embargo, la respuesta del Atlético no tardó en llegar. Fue entonces cuando apareció Julián Álvarez, quien asumió la responsabilidad y transformó el penalti con autoridad para devolver la igualdad al marcador.

El gol no solo sirvió para empatar el encuentro, sino también para reivindicar al delantero argentino, que venía de un momento complicado tras fallar en una tanda decisiva en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Su tanto en Champions supuso una pequeña revancha personal y, además, le permitió alcanzar un registro goleador histórico en la competición europea.

🚨🇦🇷 BREAKING: Julián Alvarez left with ankle discomfort and is a concern for the return leg against Arsenal.



Pending tests...



[via @mundodeportivo] pic.twitter.com/RI503LqKik — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 29, 2026

La jugada que hizo saltar todas las alarmas

Cuando el Atlético parecía recuperar sensaciones y controlar el ritmo del partido, llegó la acción que cambió el ambiente en el estadio. Corría el minuto 78 cuando Julián Álvarez disputó un balón dividido con un rival y acabó cayendo al césped con claros gestos de dolor.

El silencio se apoderó del Metropolitano. La acción, aparentemente fortuita, dejó la pierna del delantero en una posición incómoda tras el contacto. La preocupación fue inmediata, tanto en el banquillo como en la grada. El técnico Diego Simeone no dudó y ordenó su sustitución para evitar riesgos mayores.

El jugador intentó continuar durante unos segundos, pero el dolor en la pierna izquierda le obligó a pedir el cambio. Finalmente, abandonó el terreno de juego por su propio pie, un detalle que alivió parcialmente la tensión, mientras Álex Baena ingresaba en su lugar.

Las imágenes no dejaban lugar a dudas: no era un simple golpe sin importancia. Aunque aún no hay un parte médico oficial, el gesto de dolor del argentino y la rapidez del cambio han generado incertidumbre en torno a su estado físico.

🚨 Lesión de Julián Álvarez



Se ve claramente cómo sufre una fuerte torsión en su tobillo izquierdo. Se nota el giro brusco del pie y cómo inmediatamente tiene gestos de dolor.



✅ Esguince alto de tobillo (sindesmosis).



❌ Queda descartado una fractura. pic.twitter.com/z4uWfoEH9n — Ángel Villanueva (@angelphysio) April 29, 2026

Incertidumbre en un momento clave de la temporada

La posible lesión de Julián Álvarez llega en el peor momento posible para el Atlético de Madrid. El equipo se juega el pase a la final de la Champions League en el partido de vuelta y necesita a todos sus jugadores clave en plenitud.

Además, el calendario no da tregua. Con compromisos importantes en la liga y el horizonte del Mundial 2026 cada vez más cercano, cualquier problema físico adquiere mayor relevancia. El cuerpo técnico será prudente en los próximos días, a la espera de pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la lesión.

Por ahora, el club mantiene la cautela. El hecho de que el delantero pudiera salir caminando es un indicio positivo, pero no suficiente para descartar una lesión de mayor gravedad. En las próximas horas se espera una evaluación más precisa que permita aclarar su situación.

Mientras tanto, la afición rojiblanca contiene la respiración. Julián Álvarez se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Simeone, y su ausencia podría condicionar seriamente las aspiraciones del equipo en Europa.