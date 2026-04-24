Sanción de la UEFA Gianluca Prestianni: 6 partidos por insultos homófobos a Vinícius

La UEFA ha tomado una decisión contundente en uno de los casos más polémicos de la temporada. Gianluca Prestianni ha sido sancionado por su conducta hacia Vinícius Jr. en un partido de la Champions League.

Una sanción ejemplar que marca un precedente

El fútbol europeo vuelve a situarse en el centro del debate tras una decisión disciplinaria que no ha dejado indiferente a nadie. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha impuesto una sanción de seis partidos a Gianluca Prestianni por conducta discriminatoria, concretamente por insultos de carácter homófobo dirigidos a Vinícius Jr.

Los hechos se remontan al encuentro disputado entre el Benfica y el Real Madrid el pasado mes de febrero. Durante el partido, el árbitro tuvo que activar el protocolo antidiscriminación, lo que obligó a detener el juego durante varios minutos.

La sanción, aunque inicialmente de seis encuentros, tiene matices importantes. Tres de esos partidos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, lo que significa que el jugador deberá cumplir de forma efectiva tres partidos, siempre que no reincida en ese tiempo. Aun así, el mensaje de la UEFA es claro: tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación en el fútbol.

🚨 OFFICIAL: Gianluca Prestianni has been given a 6 games ban by UEFA, partly suspensional for ‘homophobic insults’. pic.twitter.com/v26DWEtEDI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

El reconocimiento del jugador y la polémica generada

Uno de los aspectos que más ha influido en la resolución del caso ha sido el propio testimonio del jugador. Aunque en un primer momento negó cualquier tipo de insulto racista, posteriormente reconoció haber utilizado términos considerados homófobos en el contexto del partido.

Estas declaraciones generaron aún más controversia, especialmente por la justificación que ofreció el futbolista, argumentando que ese tipo de expresiones son habituales en su entorno. Sin embargo, este tipo de explicaciones no han sido aceptadas por los organismos internacionales, que insisten en la necesidad de erradicar cualquier forma de lenguaje ofensivo o discriminatorio.

El caso ha reabierto el debate sobre los límites del lenguaje en el fútbol y la responsabilidad de los jugadores como figuras públicas. En un deporte con millones de seguidores, cada gesto y cada palabra tienen un impacto mucho mayor.

🚨💣 BREAKING: UEFA punishes Benfica’s Gianluca Prestianni for six games for his insults to Vinicius Jr.



UEFA also asks FIFA to raise the punishment which would leave him OUT of the World Cup. @diarioas pic.twitter.com/910E9RzpRC — Madrid Zone (@theMadridZone) April 24, 2026

Posibles consecuencias más allá de Europa

La sanción podría no quedarse únicamente en las competiciones organizadas por la UEFA. El organismo europeo ha solicitado a la FIFA que extienda el castigo a nivel global, lo que supondría un impacto aún mayor en la carrera del jugador.

Esto podría afectar directamente a su participación en competiciones internacionales, incluyendo la posibilidad de perderse torneos importantes si la sanción se amplía. Un escenario que añade más presión a un caso ya de por sí delicado.

Mientras tanto, Vinícius Jr. vuelve a ser protagonista en una situación relacionada con comportamientos ofensivos en el fútbol, algo que ha denunciado en múltiples ocasiones. Su figura se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la discriminación en el deporte.