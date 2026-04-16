Sorpresa mayúscula con Leo Messi y su regreso a Barcelona

El regreso de Lionel Messi a Barcelona genera un enorme revuelo. No será como jugador del FC Barcelona, pero sí marca un nuevo capítulo en su relación con la ciudad.

Un regreso inesperado… pero con otro rol

Barcelona vuelve a pronunciar el nombre de Lionel Messi con ilusión. El astro argentino, leyenda absoluta del FC Barcelona y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, regresa a la ciudad que marcó su carrera. Sin embargo, esta vez lo hace desde un rol completamente diferente.

No se trata de un fichaje ni de una vuelta al césped del Camp Nou. Messi ha decidido dar un paso más allá en su vinculación con la ciudad adquiriendo la propiedad de la UE Cornellà, un club modesto pero con gran tradición en el fútbol catalán.

El movimiento ha sorprendido a propios y extraños. Nadie esperaba que el campeón del mundo con Argentina apostara por un proyecto de estas características, pero la decisión tiene un trasfondo claro: su conexión con Barcelona sigue intacta. Tras su etapa en el Barça, Messi nunca ha roto el vínculo emocional con la ciudad. Ahora, con esta operación, lo refuerza desde otra perspectiva, más ligada a la gestión y al desarrollo del fútbol base.

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Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%. pic.twitter.com/urf1oCXgZe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

Un proyecto con visión de futuro

La llegada de Messi como propietario de la UE Cornellà no es un simple gesto simbólico. Forma parte de un plan estratégico ambicioso que busca impulsar el crecimiento del club tanto a nivel deportivo como institucional.

El equipo, que actualmente milita en categorías modestas del fútbol español, aspira a dar un salto de calidad en los próximos años. La inversión en talento joven, la mejora de infraestructuras y la profesionalización de la estructura del club son algunos de los pilares de este nuevo proyecto. Además, la figura de Messi aporta algo que va más allá de lo económico: prestigio, visibilidad y capacidad de atracción. Su presencia puede convertir al club en un foco de interés para jóvenes promesas, patrocinadores y aficionados.

El entorno del club ya habla de una nueva etapa. Una etapa donde la ambición y la sostenibilidad irán de la mano, con el objetivo de construir un proyecto sólido a largo plazo.

🚨 The news of the century! Leo Messi, new owner of #UECornellà 🙌



All the info: https://t.co/eWz8kYYLIs pic.twitter.com/kxJ8AYGcuy — UE Cornellà 💚 (@ue_cornella) April 16, 2026

El regreso de Messi a Barcelona, aunque no sea como jugador, tiene un componente emocional evidente. Su historia con el FC Barcelona marcó una era dorada en el fútbol mundial, y su huella sigue presente en la memoria de los aficionados.

Ahora, desde este nuevo rol, el argentino mantiene vivo ese vínculo. No solo con el club que le vio crecer, sino con toda una ciudad que lo considera parte de su identidad.

Su apuesta por el fútbol local refleja también un compromiso con el desarrollo del deporte en Cataluña. Una forma de devolver parte de lo que recibió durante su etapa como futbolista.