Terremoto en el Liverpool con la destitución de Arne Slot: ya hay sustituto

La noticia ha sorprendido a buena parte del fútbol europeo. El Liverpool ha decidido poner fin a la etapa de Arne Slot después de dos temporadas al frente del equipo. Una decisión que pocos esperaban teniendo en cuenta algunos de los éxitos conseguidos durante su etapa en Anfield. Sin embargo, los resultados más recientes han terminado provocando un cambio de rumbo que abre una nueva etapa en uno de los clubes más importantes del mundo.

El final de una etapa que deja muchos recuerdos

La salida de Arne Slot marca el cierre de un proyecto que tuvo momentos muy importantes. El técnico llegó al equipo con el enorme reto de sustituir a un gran entrenador como es Klopp. Desde el primer momento consiguió resultados, especialmente durante su primera temporada. Bajo su dirección, el equipo conquistó una Premier League muy celebrada por la afición.

Además, alcanzó fases avanzadas en varias competiciones y devolvió al club a una posición muy competitiva dentro del fútbol europeo. Por eso la decisión ha generado cierta sorpresa. Nadie puede negar que Slot deja una huella importante en Anfield, su trabajo ayudó a mantener al Liverpool entre los grandes equipos del continente.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Los resultados de la última temporada acabaron siendo decisivos

Aun así, el fútbol vive del presente y la última temporada terminó dejando muchas dudas dentro del club. El Liverpool quedó lejos de la pelea por los títulos más importantes y la distancia respecto a los equipos que lideraron la clasificación fue mucho mayor de la esperada.

Esa situación provocó que la directiva empezara a plantearse seriamente un cambio de ciclo, porque la exigencia en un club como el Liverpool es máxima. No basta con competir, hay que luchar por ganar y, cuando eso no ocurre, las decisiones importantes terminan llegando.

La sensación dentro del club era que el equipo necesitaba un nuevo impulso y una idea diferente para volver a competir por todos los objetivos. Por eso las conversaciones sobre el futuro del banquillo se aceleraron durante las últimas semanas.

Andoni Iraola aparece como el gran favorito

Ahí es donde entra el nombre de Andoni Iraola. El entrenador español lleva tiempo despertando admiración en Inglaterra gracias al trabajo realizado en el Bournemouth. Su crecimiento ha sido constante y su reputación no ha dejado de aumentar temporada tras temporada.

Lo que más gusta de Iraola es su capacidad para construir equipos competitivos y con una identidad muy clara sobre el terreno de juego. Precisamente ese perfil encaja perfectamente con lo que busca el Liverpool para esta nueva etapa. Además, el técnico español ya había despertado el interés de otros grandes clubes europeos.

Por ahora todavía no existe confirmación oficial sobre su llegada, pero dentro del fútbol inglés la sensación es que parte con ventaja respecto al resto de candidatos y que las próximas semanas podrían ser decisivas.