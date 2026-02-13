Vinícius se ríe del Barça: su reacción tras el 4-0 del Barça desata la polémica

El 4-0 del Atlético de Madrid al FC Barcelona en LaLiga dejó tocado al equipo azulgrana. Pero fue la reacción de Vinícius Júnior, tras conocer el resultado en pleno acto público, la que encendió el debate en redes sociales.

Un Barça irreconocible y una remontada obligada

El FC Barcelona firmó ante el Atlético de Madrid uno de sus peores partidos del curso. El 4-0 encajado en el Metropolitano supuso un golpe durísimo en plena lucha por LaLiga y dejó al conjunto azulgrana con la obligación de buscar una remontada épica en el Camp Nou.

El equipo se mostró frágil en defensa, superado en intensidad en el centro del campo y sin profundidad en ataque. La derrota no solo fue contundente en el marcador, sino también en sensaciones. La afición culé terminó el encuentro con preocupación, consciente de que el margen de error se reduce en este tramo decisivo de la temporada. Mientras en Barcelona se analizaban los errores y se hablaba de autocrítica, en otro punto de la ciudad deportiva del fútbol español se producía una escena que no tardaría en hacerse viral.

📲 | Pau Cubarsí en Instagram:



“Derrota dura pero no nos damos por vencidos. Tocará luchar en nuestra casa con vuestro apoyo. ¡Siempre força Barça! ❤️” #FCBLive pic.twitter.com/m2AO0X576G — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) February 13, 2026

La reacción de Vinícius que encendió las redes

Vinícius Júnior se encontraba en un acto promocional cuando se enteró del resultado del Barça. El extremo del Real Madrid CF no estaba siguiendo el partido en directo, pero la noticia le llegó de una forma muy particular. Fue Ibai Llanos quien se acercó para susurrarle el marcador al oído. El conocido streamer, aficionado madridista y amigo personal del brasileño, le comunicó en tono distendido el 4-0 del Atlético. La reacción de Vinícius fue inmediata: gesto de sorpresa y una sonrisa que no pasó desapercibida.

El momento, captado por las cámaras presentes en el evento, se difundió rápidamente en redes sociales. En cuestión de minutos, la escena se convirtió en tendencia. Para muchos aficionados del Real Madrid, fue una reacción natural ante la derrota del eterno rival. Para otros, especialmente seguidores del Barça, el gesto fue interpretado como una burla innecesaria en un momento delicado.

La rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona, alimentada durante décadas en LaLiga y en competiciones como la Copa del Rey, vuelve a trasladarse así al terreno digital. Cada gesto se analiza, cada expresión se amplifica.

🗣️ Ibai: "El Barcelona pierde 4 a 0."



La reacción de Vinícius 🤣🤣🤣👏🏻pic.twitter.com/snDumFJmQu — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 13, 2026

Polémica en plena recta final de temporada

No es la primera vez que una reacción fuera del campo genera más ruido que el propio partido. En un fútbol dominado por las redes sociales, cualquier detalle adquiere dimensiones inesperadas. La imagen de Vinícius sonriendo tras conocer el resultado del Barça ha servido para reavivar la conversación sobre la rivalidad y el respeto entre clubes.

Desde el entorno del jugador no se ha dado mayor importancia al episodio, considerándolo una reacción espontánea en un contexto informal. Sin embargo, el debate ya está instalado. En plena lucha por el título de LaLiga, cada gesto cuenta y cada mensaje se interpreta bajo el prisma de la competencia directa.

Mientras tanto, el FC Barcelona centra sus esfuerzos en preparar la remontada en el Camp Nou. El vestuario azulgrana sabe que la única respuesta posible está en el césped. Porque si algo ha demostrado la historia del clásico español es que las polémicas externas se olvidan cuando el balón vuelve a rodar.