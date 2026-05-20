Xabi Alonso señala a un futbolista del Real Madrid como pieza clave para su nuevo proyecto en el Chelsea

La llegada de Xabi Alonso al Chelsea ha cambiado completamente el ambiente alrededor del club inglés. Después de una temporada llena de dudas, malos resultados y muchísima irregularidad, en Stamford Bridge quieren volver a construir un proyecto serio alrededor de una figura con personalidad y una idea clara de fútbol. Y el técnico vasco no ha tardado demasiado en empezar a mover piezas. De hecho, ya habría señalado al futbolista que considera perfecto para liderar esta nueva etapa en Londres: Kylian Mbappé.

Xabi Alonso quiere un líder para su nuevo Chelsea

Dentro del Chelsea tienen claro que este verano no puede ser uno más. El club necesita recuperar ilusión y también volver a competir de verdad contra los grandes equipos de Europa. Por eso la llegada de Xabi Alonso no viene sola. El técnico español quiere construir un equipo mucho más competitivo y considera que necesita una estrella capaz de marcar diferencias desde el primer día. Es ahí donde aparece el nombre de Mbappé.

Según distintas informaciones desde Inglaterra, el entrenador vasco habría pedido personalmente al club que haga todo lo posible para intentar el fichaje del delantero francés. Porque más allá del talento evidente del jugador, Xabi cree que Mbappé podría convertirse en el líder absoluto de este nuevo proyecto. Además, ambos mantuvieron una relación bastante buena durante el tiempo que coincidieron en el Madrid y el técnico considera que puede sacar todavía una mejor versión del atacante francés. Viendo el nivel de Mbappé cuando está cómodo y motivado, no parece precisamente una mala apuesta.

🚨BREAKING: Xabi Alonso has reportedly submitted a shortlist of players he wants at Chelsea FC.



Sources close to the club claim Alonso has already identified THREE key targets he believes can transform Chelsea



🇳🇬 Victor Boniface

🇨🇭 Granit Xhaka

🇫🇷 Kylian -… see below pic.twitter.com/xxLU7aITFP — CentreGoalHQ (@centreGoalHQ) May 19, 2026

El Chelsea prepara una operación gigantesca

En Londres saben perfectamente que fichar a Mbappé no sería nada sencillo, pero también creen que este puede ser el momento ideal para intentarlo. La situación del delantero en el Real Madrid no parece del todo estable y desde Inglaterra aseguran que existen ciertas tensiones dentro del entorno del jugador. Por eso el Chelsea ya habría comenzado a moverse.

La idea del club inglés sería presentar una oferta enorme tanto para el Madrid como para el propio futbolista. Todd Boehly quiere convertir a Mbappé en la imagen principal del nuevo proyecto deportivo del Chelsea. Además, Xabi Alonso cree que el francés encajaría perfectamente junto a jugadores como Cole Palmer, Estevão Willian o João Pedro. La intención es construir un ataque joven, rápido y muy agresivo ofensivamente. Y dentro del club consideran que Mbappé sería el futbolista perfecto para liderar esa nueva etapa.

🚨 Chelsea have made contact with Kylian Mbappé’s mother as Xabi Alonso pushes for a sensational reunion at Stamford Bridge. 👀🇫🇷



The new Chelsea boss is dreaming of bringing the Real Madrid superstar to London after enjoying a great relationship with him during their time in… pic.twitter.com/hkRFGVWZAX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 19, 2026

El Real Madrid sigue atento a todo

Mientras tanto, en el Madrid siguen observando toda esta situación con bastante tranquilidad, aunque evidentemente nadie esperaba que el Chelsea fuera a moverse tan rápido. Porque aunque Mbappé sigue siendo una de las grandes estrellas del club blanco, también existe la sensación de que todavía no ha terminado de conectar del todo con todo lo que rodea al equipo. Además, la salida de Xabi Alonso dejó bastante tocado al delantero francés, que mantenía muy buena relación con el técnico vasco. Por eso en Inglaterra creen que ese vínculo personal podría ser clave en toda esta historia. Aun así, nadie considera que la operación vaya a ser fácil.

El Madrid no quiere perder a una estrella mundial y económicamente la operación sería gigantesca incluso para un club como el Chelsea. Pero lo que sí parece claro es que Xabi Alonso ha empezado fuerte en Stamford Bridge. Quiere construir un proyecto ganador, ambicioso y capaz de competir otra vez con los mejores equipos de Europa, y para eso considera imprescindible contar con futbolistas capaces de cambiar partidos por sí solos.